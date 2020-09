Jerneja: Tudi če bi Ana naredila vse narobe, bi jo Gašper vzel na balkon

Jerneja Trofenik Dimnik je še danes prepričana, da bi si varnost v minuli oddaji MasterChef Slovenija zaslužila Kaja Jurač in Žan, zagotovo pa ne Ana Potočnik in Gašper Peklaj, ki si po njenih opažanjih krijeta hrbet. Meni, da sta tekmovalca pokazala premalo, da bi si zaslužila nadaljnji obstanek v tekmi za 50.000 evrov.

Zadnja kuharska bitka za mesto na balkonu je bila še posebej dramatična. Ena skupina se je borila proti drugi, člani vsake skupine drug proti drugemu, sodniško oko in brbončice pa so bile pozorne na vsak detajl. O rezultatu napete tekme je odločala sladica in še neuveljavljena Ana Potočnik je v ciljni ravnini prehitela izkušeno slaščičarko Jernejo Trofenik Dimnik. Na vprašanje, kako zelo jo je to prizadelo, odgovarja: “To me ni prizadelo. Super za njo. Bolj sem bila jezna, pa nisem bila edina, ker se vsi trudimo in se vsakič tudi nekaj novega naučimo, poslušamo sodnike, in potem pride Ana že x-tič z moussem na balkon. Če se prav spomnim, smo v šovu MasterChef. To ni tekmovanje v popularnosti, nihče ti na koncu ne bo dal viktorja za popularnost, pa tudi tekmovanje, kdo naredi najboljši beli mousse, ki res ni neka umetnost, to ni, ampak je MasterChef. Zakaj se potem trudimo z nekimi jedmi, če gre na balkon vedno ista sladica, zapakirana na malo drugačen način?”

icon-expand Jerneja Trofenik Dimnik: To ni tekmovanje v popularnosti FOTO: POP TV

Jerneja se je po koncu skupinskega izziva jezila na tekmovalca, ki se po njenem mnenju ‘šlepata’, in pri svojih izjavah vztraja še danes, pa čeprav se je Ana v očeh sodnikov tokrat dokazala. Jerneja: “Ana in Gašper se dejansko šlepata. Vedno prideta na balkon po nekem srečnem spletu okoliščin. Ja, Ana se je izkazala s svojo sladico, ampak roko na srce, mousse in pite jemo že od začetka tekmovanja. Tudi moje jedi niso popolne, pa ne obvladam vsega. Poskusim, odkrijem marsikaj novega in se trudim kot večina mojih sotekmovalcev. Glede tega izziva sem mnenja, da sta si balkon vsekakor najbolj zaslužila Kaja Jurač in Žan. Tu ni nobenega dvoma. Ampak ker je očitno neka naveza med Ano in Gašperjem, je bil izzid tekmovanja že vnaprej jasen. Vsem nam je jasno, da je Žan ‘top of the top’ izmed vseh nas, in tudi če bi Ana naredila vse narobe, bi jo Gašper vzel na balkon. Kljub sladici, ki je bila pohvaljena, sta vodilno nit modrih vlekla Žan in Kaja in ni pošteno, da sta na balkonu Ana in Kaja Balentič, saj izziv ni bil sladica, ampak 3-hodni meni.”

icon-expand Trojica kuharskih zaveznikov na balkonu FOTO: POP TV