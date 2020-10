Jerneja v boj za obstanek s tarčo na hrbtu

Nocoj se bo sedem tekmovalcev poskušalo izogniti izločitvenem testu - z malico. Ideja za nov individualni izziv se je sodnikom porodila med trpljenjem Bineta Volčiča, ki mora med vsakim druženjem s Karimom Merdjadijem in Luko Jezerškom prenašati vonjave po pohanem in sendvičih. Bine: “To bi morali prepovedati.”