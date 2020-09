Jerneji uspelo le za las, Tanja se je morala posloviti

Jerneja Trofenik Dimnik ni dobro izkoristila svoje prednosti, ki si jo je prislužila na skupinskem izzivu. Poleg nje sta na izločitveni test morali še Kristina Jakopič in Tanja Pirc. Sodniki so se po posvetu odločili, da mora tekmovanje zapustiti slednja.

Strah in gnus V tokratni oddaji so se za nadaljnji obstanek v tekmovanju borili člana Gašperjeve modre skupine, Žan Milosavljevič in Kaja Jurač, ter vsi člani poražene rdeče skupine. Jerneji Trofenik Dimnik, ki jo je vodja Iza Logar določila za najmočnejši člen, so sodniki namenili prednost. Sama je lahko izbrala ribo, s katero je želela kuhati, nato je ribe razdelila še med sotekmovalce. Povedala je tudi, da si želi Žanove izločitve, saj je po njenem mnenju največji konkurent. Zase je izbrala lososa, za Kajo je izbrala malce težje sardele, triljo je namenila Izi, še težji romb Tanji Pirc, drugo najtežjo ribo je izbrala za Žana, Žigu Deršku je določila najlažjega brancina, najtežjo, morsko žabo pa Kristini Jakopič.

icon-expand Jerneja med deljenjem FOTO: POP TV

Kristina se je morske žabe lotila v rokavicah, saj se ji je gnusila. Ko ji je Bine namignil, da riba v glavi skriva nekaj, kar si vsak chef lahko samo želi, ni vedela, o čem govori. Sklenila je ubrati varno pot do fileja. Kaja se je prav tako odločila za klasiko, četudi bi si Luka želel videti nekaj drugačnega. Tanja se je odločila, da bo romba pekla v soli, a so sodniki že na začetku dvomili v njen uspeh. Iza se je odločila pripraviti brodet, a ni bila prepričana, da ima pravo ribo zanj, pa jo je v resnici imela. Žiga pa je upal, da sodniki ne pričakujejo preveč od njega, nakar ga je Karim spomnil, da je vendarle med najboljših deset. Bine je še naprej vztrajal, naj Kristina dobro izkoristi romb, nakar ga je začela tipati. Pred očmi sodnikov se je odvil film Spakina grozljivka 3 s Kristino v glavni vlogi, ki se je končal z najdbo ličk, a tudi novimi mukami tekmovalke, da bi ju izrezala. A še največ težav je imela Tanja, ki je bila povsem nervozna, še posebej pa, ko so vsi trije sodniki stopili do njene postaje in ji gledali pod prste. Bili so prepričani, da ji izločitveni test ne uide.

icon-expand Spakina grozljivka 3 FOTO: POP TV

Karim je nato med okušanjem ugotovil, da bo Jerneja morebiti odlično izkoristila dano prednost. Luka je pohvalil še Izo, češ da se zelo veseli njenega brodeta. Binetu pa so se cedile sline v pričakovanju Žanovega krožnika. Iza Logar navduši Žiga je malce preveč spekel fileja, jed je bila preprosta, so pa sodniki pohvalili okuse in vložen trud. Jerneja je zelo lepo spekla lososov file, žal pa testenin ni obogatila z okusno omako. Iza je uspela pripraviti izvrsten brodet, zaradi komplimentov je bila zelo ganjena. Še večje presenečenje je doživela, ko jo je Luka poslal naravnost na balkon. Zadovoljna je bila tudi Kaja Jurač, ki je resda pripravila klasičen krožnik, toda tako okusnega, da bi ji Luka pustil napitnino.

icon-expand Presenečena Iza FOTO: POP TV

Tanja je sodnikom odsvetovala okušanje svojega romba, zaradi česar se ji je Bine zahvalil. Sodniki so vedeli, da je riba preveč slana in zaradi tega neužitna. Tanja si je želela, da bi zavrtela čas nazaj in ribo pripravila povsem drugače. Žan je pripravil zelo okusen krožnik, z veliko cvrtja, a tudi veliko svežine. Kristina je pred sodnike le prinesla rombova lička, fileja pa ni servirala, ker se ji je zdelo, da se ji je ponesrečil. Bine jo je razsvetlil: “Tak mora biti.” Na izločitveni test so morali trije najslabši tekmovalci. Črna predpasnika sta najprej dobili Tanja in Kristina, nakar je Jerneja izvedela, da le ni dobro izkoristila svoje prednosti. Kaja ni mogla verjeti svojim očem: “Mene je skoraj kap.” Jernejo je jezilo, ker si je želela še marsikaj pokazati in se še marsiakj naučiti. Pred začetkom testa je jokala: “Nočem še domov ... Mi je preveč do tega.” A je hitro našla motivacijo: “Niti slučajno vam ne bom dala tega zadovoljstva.”

icon-expand Jerneja in črn predpasnik FOTO: POP TV

Morski ježek usoden za Tanjo Glavna sestavina na izločitvenem testu je bil morski ježek. Jerneja je povedala, da je imela izkušnje z njim le takrat, ko je na morju stopila nanj. Bine je demonstriral, kako ga pravilno odpreti, nakar je MasterChef ura začela odštevati 45 minut, ki so jih ogrožene tekmovalke imele na voljo. Jerneji je šlo zelo dobro pri odpiranju ježka, odločila se je za popravni izpit iz testenin. Tanja se je odločila za rižoto, a se je priprave lotila na napačen način in je riž kuhala v vodi. Kristina je dobila idejo za pašteto iz morskega ježka, njen plan B je bila rižota. Tekmovalka se je na koncu pravilno odločila za slednje.

icon-expand Zvezda izločitvenega testa FOTO: POP TV

Jerneja je sklenila, da ne bo poslušala balkona, in je kuhala po svojem občutku, upoštevajoč vse nasvete sodnikov, ki jih je dobila doslej. Ti so postali pozorni na finalizacijo Tanjine jedi in že pred okušanjem izpostavili nove napake, ki jih je naredila. Po okušanju vseh treh jedi so sodniki šli na posvet. Tanja je med čakanjem izjavila: “Kaj sem že rekla? Da samo kuhamo, a ne? Zdaj imam pa občutek, da bom umrla od hudega.” Povedala je še: “Jaz ne bom vesela, če grem danes domov, hkrati pa bom na nek način zadovoljna, ker sem zadnjo jed delala s srcem. Res sem jo.” In hkrati je bila prepričana, da bo šla domov, to je povedala tudi sodnikom in tako je tudi bilo. Kristina je ob njenem slovesu jokala, Tanja pa je povedala: “To je res neverjetna izkušnja. Jaz je ne bom pozabila.” Želela je oditi z veseljem v srcu in brez obžalovanja.

icon-expand Tanja med slovesom od sodnikov FOTO: POP TV