'Jezerški so presegli vsa pričakovanja'

"Skupaj z ekipo smo pripravili podlago iz bučne kreme, ajdovo kašo z zelenjavo, dimljeno postrvjo in mletimi praženimi lešniki. Kot sladico smo ponudili čokoladni tartuf z brinovcem in brinovimi jagodami, postrežen na čokoladni zemlji. Celotno sladico zaključuje okus morja – solni cvet. Pri izbiri sestavin smo uporabili živila, ki igrajo pomembno vlogo v slovenski kulinarični tradiciji in so odigrala pomembno vlogo v njenem modernem razvoju," je za 24ur.com povedal Leon in dodal, da sodelovanje na takšnem sejmu ni mačji kašelj. Pravi, da ga mednarodna sodelovanja navdušujejo, hkrati pa je pri takšnem izzivu prisoten velik pritisk: "Ali bo obiskovalcem hrana všeč ali vse teče kot smo predvideli in podobne misli. Sicer sem se pa z ekipo zelo dobro ujel in je celotna izkušnja zelo zabavna."

Zmaga na Jezerškovem izzivu v Masterchefu Slovenija je tekmovalcu Leonu Oberstarju prinesla prav posebno nagrado - skupaj z Luko Jezerškom se je pred nekaj dnevi odpravil v London, kjer je sodeloval na sejmu WTM. Tam so Leon, Luka in Jezerškova ekipa pripravili jed, s katero so v britanski prestolnici predstavili okuse Slovenije.

Luko Jezerška spoznal še v drugačni luči

Leon nad Luko in ostalimi Jezerški ni skrival navdušenja, povedal je, da so presegli vsa njegova pričakovanja. "Navdušen sem bil nad tem, da sem se lahko z njimi udeležil tako pomembnega dogodka in deloval kot del ekipe. Nad to priložnostjo sem bil zelo navdušen in s celotno izkušnjo sem vsekakor zelo zadovoljen," je povedal po končanem sejmu v Londonu in dodal, da zdaj Luko vidi popolnoma drugače: "Luka je za kuhinjskim pultom zelo drugačen od Luka, ki ga poznam kot sodnika. Predvsem je malo manj strog in se ga zdaj več ne bojim tako (smeh). Tudi kot mentor se je zelo izkazal, imel je odgovore na vsa moja vprašanja in mi je uspešno predstavil svet kulinarike in gostinstva."

Luka nad Leonom navdušen

Luka in Leon sta zaradi tega izziva sodelovala v popolnoma drugačnem okolju, kot je Masterchef, zato sta drug drugega spoznala v drugačni luči. "Leon je zelo prijeten fant, predvsem pa sem bil navdušen nad njegovo splošno razgledanostjo. Moram priznati, da je bilo potovanje in raziskovanje Londona v njegovi družbi prijetno in zabavno. Tudi ekipa v kuhinji ga je sprejela in delo je potekalo po planu."