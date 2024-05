Julija ni imela velikih pričakovanj, sedaj navdušuje

Če je Luka Pangos ves čas odkrito na tapeti kot eden velikih konkurentov letošnje sezone MasterChefa Slovenija, Julija Bukvič ves čas, le da nekoliko bolj tiho navdušuje tri sodnike. Nazadnje je presenetila z obrnjeno pito s krvavico in še s focaccia sendvičem, a sladkih zmag je bilo še veliko, kar je bilo presenečenje tudi za 28-letno Mariborčanko. Julija: " Zagotovo nisem pričakovala takšnega uspeha in da bom tolikokrat razveselila oziroma navdušila sodnike s svojimi krožniki. Hvaležna sem za vse lepe pohvale, pa tudi za konstruktivne kritike, saj se iz njih učimo. "

Sicer pa je v eni izmed oddaj z gledalci delila nesrečni dogodek, ko se je na Kongresnem trgu v Ljubljani spotaknila in padla naravnost na obraz. Julija: " Nisem se mogla učiti, nisem se spomnila, kaj sem si zjutraj oblekla ... Ene tri, štiri mesece sem bila res slabo, nisem vedela, kako nadaljevati ... Vodilo do uspeha je bilo to, da se spet naučim biti srečna, da se vrnem v obdobje, v katerem sem bila prej, čeprav se mi je zdelo nedosegljivo. Na koncu sem prišla tja. " Z vztrajnostjo in podporo svojih najdražjih, prihaja namreč iz zelo povezane družine.

Julija pravi, da so bili tudi njeni najbližji veseli in ponosni, ko so videli, kaj je do sedaj 'zakuhala' v tekmovanju. Na vprašanje, ali kuhanje, morda tudi zaradi potrditev v tekmovanju, postaja njena največja sreča v življenju, pa iskreno odgovori: "Ne bi ravno rekla, da je največja sreča v življenju. Mi je pa v veselje in me sprošča izven tekmovanja, saj zna biti tam precej stresno, sploh na izločitvenih izzivih, ki sem jih dala kar nekaj skozi. (smeh)"

V prazničnem prvomajskem tednu ste lahko namesto šova MasterChef Slovenija spremljali prvo sezono srbske serije Toma. V tem obdobju je odpadla tudi oddaja 24UR ZVEČER. MasterChef Slovenija in 24UR ZVEČER se na POP TV vrneta že jutri, 6. maja.