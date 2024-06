Julija s strastjo do kuhanja novim izzivom naproti

Julija Bukvič je v tekmovanju navduševala ne samo z odličnimi, izvirnimi in lepimi krožniki, temveč tudi s trezno glavo in mirnim kuhanjem. Njena kulinarična pot se nadaljuje, že ta mesec bo skupaj s tremi sotekmovalci razvajala obiskovalce prireditve Soboški dnevi.

Izločitveni test si začela podobno kot Blanka Erniša teden prej, sladek izziv tudi tebi ni bil pisan na kožo. In obe sta na koncu res zaključili svoji MasterChef zgodbi. V prvem delu testa si pripravljala Medovik, ki bi moral imeti osem plasti biskvita, polovica manj pa je negativno vplivala na končni rezultat. Kje v receptu pa so se izgubili tisti manjkajoči štirje? Držala sem se recepta in naredila maso za biskvit in jo razporedila na štiri pekače, kot je bilo v navodilih. Vsakega sem morala speči posebej, in sem predvidevala, da bom dala pečene biskvite na polovico, ker bodo narasli med peko, kot je to običajno, ko pečemo torto. Ampak biskviti žal niso dovolj narasli, in je bilo nemogoče, da bi jih spravila na pol, saj bi razpadli. Prav tako sem precej časa izgubila, ker je bilo v receptu navedeno, da naj dodam moko po občutku, kar je precej nehvaležno, še posebej, če se takšnega biskvita lotiš prvič.

Sodniki so med testom omenili, da bi morala biti hitrejša, obenem pa, kot je povedal Luka Jezeršek, pokazati večjo strast do kuharije. Si morda ugotovila, da ti kuhanje med tiktakanjem MasterChef ure in v stresnih okoliščinah ni najbolj pisano na kožo? Sledila sem receptu, in nisem imela občutka, da bi morala kaj bolj pohiteti, saj sem biskvite naredila dovolj hitro. Ko sem ugotovila, da le-ti ne narastejo, je bilo prepozno, in posledično nisem bila najbolj navdušena nad celotnim kuhanjem. Kar pa še ne pomeni, da nimam strasti do kuhanja, in se ne strinjam s komentarjem. Prav tako je kuhanje na izločitvenih izzivih precej stresno, na tej točki tekmovanja pa še toliko bolj. Mislim, da sem v preteklih izzivih pokazala strast do kuhanja, saj bi sicer težko dostavila toliko dobrih krožnikov. V drugem delu izziva si se pomerila s Klaro Šmigoc, ki jo je Jure Pavlič okronal za kraljico sladic. Med pripravo ti je zelo dobro kazalo, a se ena plast, oziroma en sladoled ni dovolj strdil. To je pomenilo, da mesta v najboljši peterici zate ne bo. Kako je bilo, ko so se za teboj zaprla vrata MasterChef kuhinje? Nisem bila pretirano žalostna ali razočarana, saj sem res veliko dosegla v tekmovanju, tako na individualnih testih kot izločitvenih, ki jih vsekakor ni bilo malo. Samo sebe sem tako presegla in dosegla svoje zadane cilje. V procesu tekmovanja pa sem spoznala tudi super ljudi – sotekmovalce. Vsekakor si lahko ponosna na veliko dosežkov v tekmovanju. Luka Jezeršek je omenil tri jedi, katere bi izpostavila sama? Sama sem še posebej ponosna na krožnik s kapesantami in jabolki, na tacose s svinjskimi rebri in na tarte tatin, v katerem sem morala uporabiti krvavico.

icon-expand FOTO: POP TV

Klara je ob tvojem odhodu jokala. Vemo, da ste tekmovalci stkali veliko prijateljskih vezi. Katere zanimivosti iz zakulisja pa lahko deliš z nami? S sotekmovalci smo se res zelo povezali, saj smo skupaj preživeli ogromno časa. Zmeraj smo poskrbeli, da nam ni bilo dolgčas. Skupaj nismo samo kuhali, ampak smo igrali raznorazne družabne igre, hodili na sprehode, imeli karaoke in podobne aktivnosti. V tekmovanju si bila skoraj do polfinala. Kakšna je bila vrnitev v realno življenje po tako dolgem času? Moram priznati, da sem se morala kar ponovno privaditi na realno življenje in mi je bilo prvi teden precej nenavadno. V tekmovanju smo bili 24 ur na dan obdani z veliko ljudmi, večina dneva pa se je vrtela okoli kuharije, česar doma ni. Kako pa so tvoji najdražji komentirali tvojo pot v MasterChefu, oziroma kakšnih odzivov si deležna? Domači so zelo ponosni, da sem pokazala veliko občutka za dobro kuhanje, izvirnosti in lepih postavitev krožnikov. Še posebej pa poguma, da sem se znašla v različnih situacijah s trezno glavo in mirnim kuhanjem. Večkrat si omenila, da želiš izvajati kulinarične delavnice. Kako zelo prav ti bo prišlo znanje in seveda izkušnje, ki si jih pridobila? Novo znanje in izkušnje mi bodo prišle še kako prav. Skozi tekmovanje sem se naučila ogromno novih tehnik, spoznala nove sestavine in kombinacije okusov, ki jih pred tekmovanjem nisem poznala Tvoja želja je tudi sodelovanje na različnih kulinaričnih dogodkih. Ali lahko kakšnega že napoveš? Od 21. pa do 23. junija bom skupaj s tremi sotekmovalci ustvarjala jedi na Soboških dnevih, tako da vljudno vabljeni.

Julija Bukvič že vabi na prvi kulinarični dogodek. FOTO: POP TV icon-expand

Tekmovanje pa se nadaljuje, za pokal se bori samo še pet tekmovalcev. Kdo bi ga lahko po tvojem mnenju odnesel domov in za koga boš navijala? Mislim, da bi pokal lahko domov odnesel kdorkoli izmed peterice, prav tako pa bom za vse navijala in vsem privoščim zmago. Prihodnjič bomo dobili prvega polfinalista sezone. Ne zamudite nove oddaje MasterChefa Slovenija v ponedeljek ob 21.15 na POP TV.