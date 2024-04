Juliji se bo med novim izzivom obračal želodec

V prazničnem prvomajskem tednu bomo namesto šova MasterChef Slovenija predvajali prvo sezono srbske serije Toma. V tem obdobju odpade tudi 24UR ZVEČER. MasterChef Slovenija in 24UR ZVEČER se na POP TV vrneta 6. maja.

Osem tekmovalcev bo na individualnem testu znova dobilo priložnost, da zablestijo, tokrat pred samo dvema sodnikoma. To so člani obeh obeh poraženih skupin, Blanka Erniša, Dana Ilić, Amadeja Lube, Martina Pušnik, Rok Novak, Julija Bukvič, Domen Beribak in Luka Pangos. Pripravljali bodo eno izmed najljubših jedi Karima Merdjadija, staro francosko klasiko tarte Tatin oziroma obrnjeno pito.

Toda izziv ne bo tako preprost, kot se bo zdelo na prvi pogled. Sodnika bosta tekmovanje začinila in obarvala, to pa pomeni različne in tudi nepričakovane sestavine, kot sta denimo koleraba in krvavica. Julija bo vse prej kot navdušena: "Meni je žal, da nismo šli s skupino na balkon. Bi se rešila tega izziva." Kdo bo navdušil sodnika in kateri tekmovalci bodo morali na izločitveni test?

Ne zamudite nove oddaje MasterChefa Slovenija nocoj ob 21.15 na POP TV.