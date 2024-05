Jure blažen med ženami: Po dežju vedno posije sonce

Tekmovalke so po zmagi na skupinskem izzivu individualnega spremljale z balkona. Preizkušnja je bila najtežja doslej, Luka Jezeršek je napovedal: " Izžareva eleganco in moč. Je morska orjakinja. Tehta kar 45 kilogramov. " Karim Merdjadi : " Da jo obvladate, morate biti res pravi mojstri. " Zvezda izziva je bila tuna, ki jo je kot za šalo in s spoštovanjem razkosal gost Ernest Barać , med postopkom pa je tekmovalcem dal več koristnih nasvetov glede priprave posameznih delov. Na koncu jim je položil na srce: " Moj učitelj, sensei, je pristopil k ribi, jo je pobožal in je rekel: "Spoštovanje do živila." Če temu sledite v svoji kuhinjski karieri, so uspehi zagotovljeni. "

Luka je pred sodnike prinesel ocvrt krvavi del tune v sezamu, s sezamovo majonezo, omako iz telečjih kosti ter ocvrtimi kaprami in inčuni. Karim je pohvalil panado, Mojmir pa kombinacijo s teletino, a je v jedi bolj prišla do izraza prav slednja. Luka je pohvalil kompleksnost jedi, ki pa bi jo sam postregel na eni žlici.

Juretov tunin burger v sipini bombici z omako iz soje, solato iz rukole, feta sira in orehov, ter sladek krompir s sezamom je bil sodnikom mamljiv že na pogled. Mojmir mu je čestital za vse komponente, ki jih je tudi pravilno doziral, polpet pa je bil popolno pečen. Mojmir: "Upam, da se boš še kdaj lotil takih ekstra okusov." Luka se je obregnil le ob sladek krompirček, ki ni bil dovolj pečen.

Domen je pripravil tunin Ossobuco s fregolo, morsko peno iz inčunov in solato iz koromača in jabolka. Krožnik je bil zelo lep, žal pa tuninega repa ni pravilno termično obdelal. To se mu je potrdilo, ko je tudi sam poskusil košček, a ga ni mogel pojesti. Karim: "Škoda, ker si se tako veselil, in jaz sem se veselil s tabo."

Rok je pripravil ceviche s koromačevo solato, jabolčno čežano in sojino omako. Mojmir ga je opozoril, da bi moral tuno narezati na debelejše kose, jedi tudi ni pravilno postregel. Karima je motilo, ker je moral njegovo jed sestavljati sam. Luka je povedal, da od kuharjev v tem delu tekmovanja sodniki enostavno pričakujejo več.

Matej se je odločil, da svoje jedi ne bo prinesel pred sodnike, ker se mu krožnik ni zdel dovolj dober za najboljšo deseterico. Izjavil je, da bi raje oblekel črn predpasnik, a so ga sodniki poslali po jed. Luku ni bilo všeč, ker je kuhal črnogledo, zanimalo ga je, če se želi posloviti. Matej je povedal, da želi nadaljevati, a da v tokratnem izzivu enostavno ni užival.

Jure blažen med ženami

Matej je moral na izločitveni test skupaj z Rokom in Domnom. Pred sodniki sta ostala Luka in Jure, tuna je varnost prinesla prav slednjemu. Povedal je, da je zmaga sladka, saj ima Luko za enega najboljših tekmovalcev. Jure: "Take premagati je vedno najbolje." Na balkonu, kjer so po zmagi v skupinskem izzivu že bile vse tekmovalke, pa je bil blažen med ženami: "Zadnjič sem rekel, da ko so šle punce gor, da bo dež. Po dežju pa vedno sonce posije."