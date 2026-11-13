Jure Brumen: MasterChef mi je dal veliko več, kot sem pričakoval

Tvoja pot v MasterChefu Slovenija se je končala po izločitvenem dvoboju z Dominikom Gajškom. Bila sta precej izenačena, nakar si sodnikom postregel surovo svinjino, pa čeprav ti priprava mesa nikakor ni tuja. Ali te je od uspeha res ločevala le minutka dodatne peke, kot je ocenil Dominik?

Mislim, da me je res ločila samo minuta, morda celo manj. Najbolj boli to, da priprava mesa ni nekaj, kar mi ne bi bilo domače. Ravno nasprotno, meso je področje, na katerem se počutim zelo samozavestno. Tokrat se je pač zgodilo, da sem napačno ocenil čas in temperaturo. V kuhinji so včasih odločilne malenkosti in to sem žal občutil na lastni koži. Ampak tako je v MasterChefu – šteje tisto, kar postaviš pred sodnike, ne tisto, kar si nameraval postreči. Dominiku sem iskreno čestital, čeprav mi je bilo ob tem seveda zelo težko.

icon-chevron-right 1 14 icon-chevron-right Tanja in Jure POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

Jure balkon POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV



























Imel si tudi ideje, kako bi lahko meso pripravil drugače, a je bilo prepozno. Težava je bila tudi v tem, da si imel na začetku kuhanja povsem prazno glavo. Ali je bilo to zaradi samega izziva? Sodniki so namreč od vaju zahtevali pripravo kar treh jedi.

Ja, na začetku sem imel res popolno praznino v glavi. Mislim, da se mi je prvič v celotnem tekmovanju zgodilo, da sem stal pred sestavinami in nisem vedel, kam bi se obrnil. Tri jedi, veliko pričakovanj, časovni pritisk in zavedanje, da je to lahko zadnje kuhanje v MasterChefu, so naredili svoje. Ko sem se končno sestavil in dobil ideje, sem že lovil čas. V glavi sem imel še nekaj rešitev, kako bi lahko jed izboljšal, vendar je bilo prepozno. To je ena od lekcij, ki jih bom odnesel iz tekmovanja: včasih ni dovolj, da znaš kuhati, ampak moraš znati ostati miren, ko gre vse narobe.

Dominik se ni veselil uspeha, saj tudi sam z zadnjo jedjo ni navdušil sodnikov, poleg tega se je moral posloviti od dobrega prijatelja. Kaj sta si povedala v objemu ob slovesu?

Z Dominikom sva skozi tekmovanje zgradila res lep odnos. Nisva bila samo sotekmovalca, ampak tudi prijatelja. V tistem objemu je bilo veliko čustev. Povedala sva si, da sva dala vse od sebe, da sva ponosna drug na drugega in da se najin odnos s koncem tekmovanja ne končuje. Mislim, da je bilo Dominiku skoraj tako težko kot meni. Vesel sem, da sem se lahko pomeril prav z njim, čeprav bi si seveda želel, da bi se najina zgodba v kuhinji končala drugače. Prijateljstvo je na koncu veliko več vredno kot zmaga v enem dvoboju.

Tudi tebi je bilo težko, imel si solzne oči. Kaj vse ti je takrat šlo po glavi?

V tistem trenutku se mi je pred očmi zavrtel celoten MasterChef. Vsi izzivi, napake, uspehi, smeh, prijateljstva in trenutki, ko sem mislil, da ne bom zmogel, pa sem vseeno šel naprej. Najbolj me je bolelo, da se je končalo nekaj, za kar sem si tako zelo želel, da bi trajalo še malo dlje. Moj cilj je bil TOP 5 in to mi je uspelo. Ko danes pogledam nazaj, se zavedam, da je bila že sama uvrstitev med najboljših pet eden največjih dosežkov v mojem življenju. Solze niso bile samo zaradi poraza, ampak tudi zaradi vseh lepih trenutkov, ljudi in izkušenj, ki sem jih dobil. MasterChef mi je dal veliko več, kot sem pričakoval.

Očitno si zlezel v srce tudi Anni Masieievski, ki bo pogrešala tvoje šale. Povedala je, da si kot starejši brat, ki ga ne maraš, ko se izseli iz hiše, pa cel dan jokaš. Tvoj komentar?

Hahaha, Anna je res legenda! Mislim, da je s to primerjavo kar zadela bistvo. Rad sem se šalil, skrbel za dobro voljo in poskušal tudi v najbolj napetih trenutkih poskrbeti, da se nasmejimo. V MasterChef kuhinji je bilo ogromno pritiska, zato so bili takšni trenutki še toliko pomembnejši. Anno imam res rad in veseli me, da me je tako doživljala. Če sem ji bil kot starejši brat, potem upam, da ji nisem šel preveč na živce (smeh). Pogrešal bom tudi jaz njo in vse ostale. Nekatera prijateljstva iz MasterChefa bodo zagotovo ostala za vse življenje.

Sodniki so bili veseli, da si prišel v MasterChef kuhinjo. Luka Jezeršek v tebi vidi pravega človeka za delo z ljudmi, Karim Merdjadi si bo zapomnil tvojo energijo. Koliko ti je to pomenilo?

Zelo veliko. Sodnike sem skozi celotno tekmovanje spoštoval in njihove besede mi res veliko pomenijo. Kuhanje je zame sicer ogromno, vendar verjamem, da dober kuhar ni samo človek, ki zna pripraviti dobro jed. Pomembni so tudi energija, odnos do ljudi, komunikacija in sposobnost ustvariti dobro vzdušje. Zato mi je Lukova pohvala še posebej ostala v spominu. Tudi Karimova omemba moje energije mi je dala vedeti, da sem lahko ostal zvest samemu sebi. V MasterChef nisem prišel igrat neke vloge. Prišel sem kot Jure, z vso svojo energijo, humorjem in ljubeznijo do kuhanja. In zelo sem vesel, da so to prepoznali.

Mojmir Šiftar je povedal, da za uresničitev sanj o lokalu ne potrebuješ pokala, ampak samo svojo dobro voljo. Napovedal je tudi svoj obisk pri tebi. Ali so tvoje sanje še žive?

Absolutno! Sanje o svojem butičnem lokalu' so še vedno žive in MasterChef jih je samo še okrepil. Mojmirjeve besede so mi dale dodatno motivacijo. Pokal je seveda lepa stvar, ampak ne predstavlja nujno uspeha. Uspeh je zame to, da lahko vsak dan počnem nekaj, kar me veseli, ustvarjam nove okuse, razveseljujem ljudi in za seboj pustim lep kulinarični spomin. Vrata za Mojmirja so seveda odprta. Obljuba velja in upam, da ga bom nekoč lahko gostil za svojo mizo.

Zasledili smo, da si chef kuhinje in da kuhaš tudi na domu. Nam lahko zaupaš več o svojem trenutnem delu, projektih in morebitnih sodelovanjih?

Trenutno delujem kot chef kuhinje, poleg tega pa razvijam tudi svojo zgodbo na področju zasebnega kuhanja. Zelo me veseli koncept zasebnega chefa, kjer lahko ljudem pripravim kulinarično doživetje kar v udobju njihovega doma. Kuham na rojstnodnevnih zabavah, zasebnih praznovanjih, porokah, različnih dogodkih, pa tudi za pare, ki si želijo nekoliko drugačne romantične večerje. Pri tem mi je pomembno, da ne ponudim samo hrane, ampak celotno doživetje. Rad ustvarjam menije po željah gostov, se igram z okusi in tradicionalnim jedem dodam nekaj svojega. V prihodnje si želim razvijati nove projekte, sodelovati z zanimivimi ljudmi in predvsem graditi svojo kulinarično prepoznavnost. MasterChef mi je pri tem odprl kar nekaj novih vrat in veselim se, kam me bo ta pot pripeljala.

Jure Brumen FOTO: POP TV

Do finala nas loči le še nekaj oddaj. Zagotovo boš navijal za Dominika. Kdo pa je po tvojem mnenju njegov največji konkurent?