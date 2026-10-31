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MasterChef Slovenija

Jure Brumen ne skriva borbenosti, a ne pozablja na človečnost

Velenje, 31. 10. 2026 14.59 pred 1 uro 5 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Jure Brumen ne skriva svoje tekmovalnosti, borbenosti do zadnjih atomov moči ga je naučil šport. A gledalci so lahko spoznali tudi njegovo čustveno plat, saj se ga iskrene izpovedi hitro dotaknejo. Pravi, da je v takšnih trenutkih treba stopiti iz tekmovalne vloge in drug drugemu pokazati človečnost.

Jure Brumen, po duši športnik in popotnik, že dobri dve desetletji dela v hotelirstvu in kulinariki. Izkušnje je med drugim nabiral v restavraciji z Michelinovo zvezdico, kar mu zagotovo pride prav tudi v tekmovanju MasterChef Slovenija, v katerem se bo prihodnji teden boril za mesta v najboljši peterici. Jure: "Delo v vrhunski restavraciji je posebna izkušnja, saj hitro ugotoviš, da dobra jed ni odvisna samo od sestavin in recepta, temveč tudi od natančnosti, organizacije in odnosa do dela. Tam se naučiš, da šteje vsaka podrobnost in da moraš tudi pod pritiskom ohraniti mirno glavo. Te izkušnje so mi zagotovo koristile v MasterChefu, kjer je treba v omejenem času sprejemati odločitve in zaupati svojemu znanju. Hkrati pa sem se zavedal, da je tekmovanje nekaj povsem drugega kot delo v restavraciji, saj moraš pred sodniki pogosto pokazati tudi svojo ustvarjalnost in osebni slog. Najpomembnejše spoznanje je bilo, da se lahko vedno naučiš še nekaj novega."

Jure Brumen
Jure Brumen
FOTO: POP TV

Tako kot velja za življenje samo. Kot je razkril med enim izmed sladkih izzivov, je njegova sopotnica na tej poti Švedinja. Jure pravi, da bodo podrobnosti njunega prvega srečanja zaenkrat ostale njuna mala zgodba, dodaja pa, da je Jeanette v njegovo življenje prinesla veliko lepega. Jure: "Povezuje naju predvsem to, da oba rada raziskujeva svet, spoznavava nove kulture in si upava stopiti iz cone udobja. Pri njej me je najbolj pritegnila njena osebnost, njena energija in način, kako gleda na življenje. Mislim, da sva se ujela predvsem zato, ker se medsebojno podpirava, si zaupava in imava podobne poglede na prihodnost."

Nanje ga je spomnila tudi v pismu podpore, ki ga je prejel med tekmovanjem. Jure: "Najin cilj je ustvariti življenje, v katerem bova oba lahko razvijala svoje potenciale, počela stvari, ki naju veselijo, in si hkrati ustvarila stabilno skupno prihodnost. Sam sem vedno radoveden, rad se učim in preizkušam nove stvari, zato si želim, da bi se tudi v prihodnosti razvijal na področju kulinarike, potovanj in športa. Pomembno mi je, da pri tem ostaneva povezana in da si stojiva ob strani tudi takrat, ko stvari ne gredo po načrtih. Ne želim si uspeha za vsako ceno, ampak uspeh, ki ga lahko deliš z osebo, ki ti največ pomeni." Jeanette je bila ob njem, ko je zavihtel svojo prvo kuhalnico. Leta 2024 sta v najem dobila staro ciprsko hišo z restavracijo in prenočišči. Takrat sta pripravila meni, ki je bil zanj najbolj zahteven kulinarični eksperiment. Vse do MasterChefa Slovenija, kjer je postavljen pred še večje in bolj zahtevne preizkušnje.

Jure in njegova Jeanette
Jure in njegova Jeanette
FOTO: POP TV

V tekmovanje se je prijavil, da bi se predstavil Sloveniji in premagal strah oziroma tremo pred nastopanjem. A videti je bilo, da se je slednje kar hitro znebil. Jure: "Na začetku je bila trema zagotovo prisotna. Ni enostavno stati pred kamerami, vedeti, da te spremlja toliko ljudi, in hkrati razmišljati o tem, kaj boš skuhal. Mislim, da sem se sprostil predvsem takrat, ko sem se osredotočil na kuhanje in ne več toliko na kamere. Ko sem ugotovil, da sem tam zato, da pokažem, kaj znam, sem začel bolj uživati. Trema sicer ni povsem izginila, sem pa se naučil, da je ne smem dojemati kot oviro. Včasih je ravno zdrava napetost tista, ki iz tebe potegne največ."

V tekmovanju je pokazal veliko borbenost, kar sodniki vedno pozdravljajo. Gledalcem je v spominu zagotovo ostala izdelava agnolottov del plin, ko se je z zadnjimi močmi povzpel na balkon, pa izziv z rdečim gumbom, ko je pokazal neverjetno hitrost pri pripravi jedi. Pretirana tekmovalnost nekaterim sotekmovalcem takrat ni bila všeč. Jure: "Šport me je naučil, da se je treba boriti do konca in da ne smeš odnehati samo zato, ker je težko. Ko sem v MasterChefu začutil, da imam še možnost za uspeh, sem dal vse od sebe. Vem, da sem tekmovalen, in tega ne skrivam. Ko si enkrat v takšnem tekmovanju, si želiš napredovati in pokazati, česa si sposoben. Seveda pa razumem, da lahko drugi tvojo zagnanost dojemajo drugače. Pomembno mi je, da znam ločiti med tekmovalnostjo in osebnimi odnosi. V kuhinji se borimo drug proti drugemu, vendar to ne pomeni, da se zunaj izzivov ne moremo spoštovati in podpirati."

Jure s sotekmovalci med slovesom Daniele Perdih
Jure s sotekmovalci med slovesom Daniele Perdih
FOTO: POP TV

Ob njegovi tekmovalni pa so gledalci lahko spoznali tudi njegovo čustveno plat. Ko je Daniela Perdih ob izločitvi iskreno spregovorila o družinski situaciji, se je boril s solzami. Njena zgodba se ga je zelo dotaknila. Jure: "Mislim, da me je Danielina zgodba zadela predvsem zato, ker se za tekmovalci in njihovimi kuharskimi dosežki skrivajo resnični ljudje, vsak s svojo zgodbo, skrbmi in življenjskimi preizkušnjami. V takšnih trenutkih pozabiš na tekmovanje, točke in napredovanje ter vidiš človeka pred seboj. Sam sem precej čustven, čeprav tega morda ne pokažem vedno. Ko nekdo iskreno spregovori o nečem, kar mu veliko pomeni, se me to hitro dotakne. Mislim, da je prav takrat pomembno, da znamo stopiti iz tekmovalne vloge in drug drugemu pokazati človečnost. MasterChef mi ni prinesel samo kuharskih izkušenj, ampak tudi trenutke, ob katerih sem se še bolj zavedel, kako pomembni so odnosi in podpora ljudi okoli nas."

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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masterchef slovenija 2026 jure brumen

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