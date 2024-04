Jure: Če ne bi imel Luke za cimra, bi mi tudi v kuhinji šlo veliko težje

OGLAS

Jure Pavlič je trem sodnikom in gostu Filipu Matjažu pričaral najlepšo kulinarično zgodbo in si priboril zadnjo značko imunitete v MasterChef tekmovanju. Komponente, ki jih je pripravil, so bile brezhibne, jed pa je postregel na zanjo popolnem krožniku. Jure: "Ko sem zagledal krožnike v obliki lopate, sem rekel, to je to. Bolje ne morem opisati zgodbe in ostalega inventarja sploh pogledal nisem." Lopata ga je namreč spremljala med gradnjo hiše in nato še letne kuhinje, v kateri lahko s svojimi jedmi razvaja svoje najdražje. In tako kot se ti veselijo njegovih jedi, so se veselili tudi njegovega uspeha v oddaji: "Komentar domačih je bil zelo vesel in pozitiven, saj so rekli, da res ne bi mogel izbrati boljšega krožnika. In seveda sem to moral skuhati tudi doma. Ostalo ni nič, tako da je bilo res dobro, tako zgodba kot jed."

Nekdanja tekmovalka, odlična kuharica in magistrica psihologije Andreja Špeh je v intervjuju ob koncu njene poti v MasterChefu povedala, da si prav Jureta želi videti v finalu, saj je pokazal velik napredek. Jure: "Zelo mi je všeč to, da je Andreja že tako kmalu prepoznala, da je nekaj na meni, da se vidi napredek in da imam ogromno zanimanja za spoznavanje tehnik in okusov. Bilo mi je tudi zelo hudo, ko je izpadla, saj je res dobra kuharica in bi si želel, da bi še naprej ustvarjala z nami. Prepričan sem, da bi dostavila še ogromno vrhunskih krožnikov."

