Jure in Anita med najboljšo deseterico, Maša silno razočarana

Evita je kot najbolj perspektivna tekmovalka tokrat kuhala sama. Določila je tudi pare, ob tem pa pokazala, da se nikogar ne boji. Pripravila je odlično jed, a sta jo na koncu premagala Jure in Anita. Še posebej Maša je bila zaradi razpleta jezna in razočarana.

Poseben izziv za posebno priložnost Sodniki so tekmovalce pričakali z običajnimi in zlatimi škatlami. Na vrsti je bila namreč bitka za mesta med najboljšo deseterico ljubiteljskih kuharjev. Karim Merdjadi: “Čaka vas kultna MasterChef naloga, pri kateri imate lahko samo en moto: Pričakuj nepričakovano.” Luka Jezeršek jim je zaupal, da bodo šele med kuhanjem izvedeli, kakšna je razlika med navadnimi in zlatimi škatlami.

icon-expand Sodniki in zlate škatle za poseben izziv. FOTO: POP TV

Tekmovalci so nato povedali, kdo si po njihovem mnenju najbolj zasluži mesto med najboljšo deseterico. Največ in enako število glasov sta dobila Jure in Evita, skupinska odločitev pa je tehtnico nagnila na Evitino stran. Bine Volčič: “To pomeni, da veliko znaš in zato danes kuhaš sama.” ‘Nočem delati nekih spletk’ Vsi ostali tekmovalci so kuhali v parih, ki jih je sestavila Evita. Združila je Zalo in Marka, Mašo in Dašo, Petro in Luko, Anito in Jureta. Povedala je, da se želi pomeriti z močnimi pari, ki bodo dobro funkcionirali. Evita: “Ker se tudi jaz hočem dokazati in nočem delati nekih spletk.” Luka: “Zelo lepo od nje. Dala je samo še eno potrditev, da se nikogar ne boji ... Da vidimo, kdo je boljši.”

icon-expand Evita je po mnenju sotekmovalcev najbolj perspektivna. FOTO: POP TV

Pod lesenimi škatlami sta se skrivali dve sestavini, kostni mozeg in kisla repa. Bine: “Morate se zavedati vsi, da se kostni mozeg streže po najboljših restavracijah po svetu.” Petra: “Sodniki, pa vi veste, kdo to je pri meni doma? Pes.” Tudi Maša in Daša nista bili navdušeni. Karim je povedal: “Že sredi kuhanja bi morali dobiti občutek, če plujete v pravo smer. In če ne, je v zlatih škatlah mogoče rešitev za vaše težave. Tam se nahaja skušnjava.” Ura je začela odštevati 60 minut, balkon pa je vabil kot še nikoli doslej.

icon-expand Kostni mozeg in kisla repa FOTO: POP TV

Zalo je pri pripravi reševal Marko, saj sama ni vedela, kako bi se lotila kostnega mozga. Po Karimovem obisku sta spremenila idejo in sladke priloge zamenjala z bolj svežimi. Petro pa je reševal Luka, ki je imel po oceni Luke Jezerška super idejo. Tekmovalcu pa je dal dva namiga, ki sta ju tudi upoštevala. Anita se je prepustila Juretovim idejam, a so se Luku zdele nedodelane. Fabijan je želel kostni mozeg ocvreti, da bi šel v slast mladim jedcem. Maša je pripravljala raviole s skuto, z Dašo sta verjeli v svojo jed. Evita se je odločila za lazanjo, a se je Bine spraševal, kako bo v njeni jedi do izraza prišel kostni mozeg. V tistem trenutku je začela premišljevati o zlati škatli. Evita tvega in dobi zlato nakupovalno košarico Nato so sodniki ustavili uro, tekmovalci pa so se morali odločiti, ali bodo začeli od začetka, z novimi sestavinami. Pri tem bi dobili na voljo dodatnih 10 minut. Luka: “Mogoče je to vaša zlata vstopnica za uvrstitev med top deset. Je pa tvegano.” Tvegala je samo Evita, ki jo je zanimalo, kaj se skriva pod škatlo, poleg tega jo je skrbelo, da se v jedi, ki si jo je zamislila, kostni mozeg ne bo dovolj okušal. Tekmovalka je bila presenečena, ko je zagledala zlato nakupovalno košarico, nato pa doumela, kakšno priložnost je dobila. Sodniki so samo zanjo odprli trgovino, kjer je lahko nabrala, kar je želela. Odločila se je, da bo pripravila ribji brodet s koruznim kruhom.

icon-expand Zlata nakupovalna košarica za Evito. FOTO: POP TV

Ostalim tekmovalcem ni bilo žal, ker niso izkoristili zlate škatle. Bili so prepričani v svoje jedi, najbolj na trnih pa sta bila Zala in Marko. Karim je opazil, da je tekmovalec znova pod velikim stresom, kar je po mnenju sodnikov Zali popilo veliko energije. A sta tekmovalca zagotovila, da ju ni strah za njuno jed. Vsi pari so morali zaključiti, Evita pa je kuhala še deset minut, a ji je na koncu zmanjkalo časa za lepo postavitev, pa tudi vseh komponent ni servirala. Kar tri vrhunske jedi Evita je prva prinesla svoj brodet pred sodnike. Bine je bil vesel, ker se je odločila izkoristiti zlato škatlo. Jed je bila polna, sočna, zaradi pohval pa ji je postalo toplo pri srcu. Zala in Marko sta samozavestno prinesla krožnik pred sodnike, zdelo se jima je, da je postavitev lepa, a so imeli sodniki zanj porazne kritike. Zala je priznala: “Jaz sem se počutila kot bedak.” Bila je povsem zmedena, še posebej, ker so sodniki skritizirali tudi okuse. Zala: “Ena stvar je, da ti verjameš v krožnik, druga stvar je, da ti ga nekdo čisto popljuva.”

icon-expand Evitina jed FOTO: POP TV

Luka in Petra sta naredila vtis s postavitvijo, nista pa uspela uravnotežiti maščobe in teže kostnega mozga s kislino repe. Daši in Maši je za razliko od njiju uspelo prav to, pripravili sta odličen krožnik. Bineta je popeljalo v preteklost, ko je v Kopenhagnu skoraj zajokal ob krožniku s kostnim mozgom. Tudi Luka je njun krožnik opisal kot vrhunskega. Anita in Jure sta bila na vrsti zadnja, stavila sta na prvinske okuse. Sodniki so uživali v njuni jedi, saj so bile vse komponente premišljene in dodelane. Karim: “Preprosto, pa tako zelo dobro.”

icon-expand Zmagovalni Anitin in Juretov krožnik FOTO: POP TV

Jure in Anita prva med najboljših deset Sodniki so imeli težko nalogo, saj so se morali odločiti med tremi vrhunskimi jedmi. Bine: “Evita, odlično si se borila, proti sebi pa si postavila zelo, zelo močne pare. In en par te je premagal.” Karim: “Zmagala je jed, ki je bila pripravljena premišljeno in je ustvarila največje doživetje.” Prva sta se med najboljših deset uvrstila Anita in Jure. Ob tem sta bili še posebej razočarani Maša in Daša, ki se jima je prav tako nasmihala zmaga. Maša je bila mnenja, da se je Aniti znova po zaslugi sotekmovalcev posrečilo priti na balkon.

icon-expand Veselje Jureta in Anite FOTO: POP TV

MasterChef Slovenija bo od prihodnjega tedna naprej na sporedu POP TV ob četrtkih ob 21. uri.