Jure in Anita: Občutki po velikem dosežku so bili fantastični in fenomenalni

Jure Galičič in Anita Ferlin sta se uspela uvrstiti med najboljših deset tekmovalcev letošnje sezone MasterChefa Slovenija, kar je bil za oba velik dosežek. Odlična kuharja poudarjata, da gredo zasluge za premišljen zmagovalni krožnik obema.

Jureta Galičiča so sotekmovalci v okviru naloge tega tedna izbrali za drugega najbolj perspektivnega med njimi. V bitki za mesto med najboljšo deseterico sta skupaj z Anito Ferlin na koncu premagala po njihovem mnenju najbolj perspektivno, mlado Evito Antončič. Ta dan sta imela oba več kot dober razlog za veselje. Jure: “Premagati Evito, kateri kapo dol, kaj vse že zna in obvlada pri tej starosti, je bil zagotovo velik dosežek. Še posebej zato, ker je ta zmaga pomenila moj prvi direkten odhod na balkon v tej sezoni.” Anita: “Priznam, da je bilo veselje za uvrstitev med najboljšo deseterico res veliko, saj so sodniki pred nas postavili res težek izziv. To, da sva se z Juretom povzpela prva na balkon in se uvrstila med top 10 tekmovalcev, je za mene velik dosežek, vendar pričakovan."

icon-expand Jure in Anita sta zasedla prvi mesti med najboljšo deseterico FOTO: POP TV

A medtem ko so Juretu privoščili zmago, so se nekateri sotekmovalci obregnili ob Anitino uvrstitev med najboljšo deseterico. Jure pravi, da gredo zasluge za zmagovalni krožnik obema. Jure: “Za vrhunski krožnik je pomembno, da so na njem vrhunske vse komponente. Že res, da sem jaz predlagal, kako naj obdelava kostni mozeg in kakšne kruhke naj dava zraven, ampak brez njene obdelave repe in kreme iz repe to zagotovo ne bi bil vrhunski krožnik. Zato gre vsekakor obema zasluga, da sva se kot prva uvrstila med top 10.” Anita dodaja: “Da so sodniki dobili na okušanje tako dober in premišljeno pripravljen krožnik, so zasluge naju obeh. Tisti, ki razumejo veščine kuhanja, jim je razumljivo, da je bila uvrstitev na balkon uspeh timskega dela in dovršenega znanja.”

icon-expand Dvojno zadovoljstvo, izvrstni okusi in posebno doživetje. FOTO: POP TV

Anita po koncu snemanja ni čutila, da so nekateri njeni sotekmovalci jezni in razočarani. Anita: “Ne, ker se na take stvari ne oziram. Seveda pa sva z Juretom tisti večer ponovno delila fenomenalne občutke s snemanja ter sam odhod na balkon. Lažje pa sva tudi zaspala, saj sva vedela, da naju naslednji dan ne bo čakal naporen tekmovalni dan." Jure: “Glede na to, da je bil to moj prvi direkten odhod na balkon v tej sezoni, so bili občutki po koncu snemanja fantastični. Z Anito sva tisti večer še nekajkrat podoživela občutke ob razglasitvi, potem pa vseeno malo lažjega srca šla počivat, saj sva vedela, da nama naslednji dan ne bo treba kuhati in trepetati za uvrstitev naprej."

icon-expand Luka Jezeršek je iskal presežke, s katerimi bi opisal vse komponente na zmagovalnem krožniku. FOTO: POP TV

MasterChef Slovenija bo od prihodnjega tedna naprej na sporedu POP TV ob četrtkih ob 21. uri.