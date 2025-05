Jure in Pia sta izkoristila imuniteto, poslovil se je Matic

Najpomembnejši obrok dneva po slovensko

Na izločitvenem testu se je pomerilo sedem tekmovalcev, Matic Maček, Davida Pogorevc Hafner, Anamarija Truden, Natalija Sebanc, Dan Prohart, Pia Pajnič in Jure Kirbiš. Pričakala jih je bogato obložena miza. Luka Jezeršek: "Pred vami je zajtrk, ki je hit po celem svetu." Karim Merdjadi: "Vaša naloga je, da jedi kot so Oeuf Royal, Croque Madame in croissant predstavite v slovenski različici." Luka: "Od vas pričakujemo slovensko jajčno jed, sendvič in pecivo, ki je lahko samostojen obrok za zajtrk." Tekmovalcem so bile v navdih najboljše slovenske sestavine, od mlečnih izdelkov, oreščkov do sadja. Na voljo so imeli 120 minut.