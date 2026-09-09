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MasterChef Slovenija

Jure: Jaz sem mislil, da bom skupaj padel

Velenje, 09. 09. 2026 16.16 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tekmovalci se bodo dokazovali na prvem izzivu s skrivnostno škatlo, ki je po besedah Karima Merdjadija kot igra na srečo. Sestavine, ki se bodo skrivale pod škatlami, bodo presenetile vse, najbolj pa Ljubljančana Jureta Brumna.

Drugi teden tekmovanja je odlično začela uigrana trojica v sestavi Dominika Gajška, Tjaše Kušter in Karin Podboršek. Po nadvse uspešnem individualnem izzivu sta se jim na balkonu pridružili Gulnaz Ulibaeva in Ajda Osta. Nocoj bo tako kuhala deseterica odličnih kuharjev, sodniki pa so na MasterChef meni uvrstili prvo skrivnostno škatlo, ki bo prav posebna. To, kar bodo našli pod škatlami, bo namreč veliko presenečenje za vse.

A presenečenje bo za nekatere pozitivno, za druge prav nasprotno. Valentina Pukšič, ko bo zagledala svoje sestavine: "Kaj pa je to?" Pravi šok pa bo doživel Jure Brumen: "Jaz sem mislil, da bom skupaj padel." S katerimi sestavinami bodo morali kuhati tekmovalci in komu bo uspelo presenetiti sodnike na prvem izzivu s skrivnostno škatlo?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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