Jure je obdržal značko imunitete, poslovila se je Erika

Jure si pribori balkon

Jure Kirbiš , Natalija Sebanc , Pia Pajnič in Erika Črnigoj so se pomerili na dvostopenjskem izločitvenem testu. Karim Merdjadi : " Kuharji na svoji poti ne potrebujejo le tehničnega znanja. " Luka Jezeršek : " Soočiti se morajo z dvema izzivoma. " Mojmir Šiftar : " Prvi je strah, drugi je popolno razumevanje svojih čutov. " Karim: " Vsak pravi kuhar mora razumeti sestavine, ne le z očmi, ampak z vsakim vlaknom svojega telesa. "

Tekmovalci so morali samo na osnovi dotika prepoznati sestavine, ki so se skrivale v škatlah. Jure je prepoznal osem sestavin, Erika samo sedem, zato je morala v drugi krog izločitvenega testa. Natalija je prav tako prepoznala sedem sestavin in je morala za kuharsko postajo. Pia jih je prepoznala osem, a je za to potrebovala več časa, zato si je balkon prislužil Jure. Tekmovalcu tako ni bilo treba izkoristiti imunitete.

Težave med kuhanjem

Tekmovalke so se morale s sestavinami, ki so jih prepoznale, rešiti pred odhodom domov. Na voljo so imele tudi osnovni nabor sestavin, v eni uri pa so morale pripraviti toplo slano jed. Erika je želela pripraviti sladico, zato je bila razočarana. Luka: "Sestavin je več kot dovolj, Erika, samo vprašanje je, kako jih zagrabiš, termično obdelaš in vključiš v svojo jed. Če mahaš z belo zastavico, nimaš možnosti, da danes prideš naprej." V nadaljevanju se je tekmovalka zbrala in napovedala, da se bo borila do konca in da bo dostavila krožnik. A je obenem spremenila idejo za omako, ki pa sodnikom ni bila všeč.

Natalija se je odločila pripraviti soparjene kruhke, kar je bil za eno uro velik izziv. Pia se je izziva lotila kot prava bojevnica. Povedala je, da tako borbena v svojem življenju verjetno še ni bila, saj si je neizmerno želela ostati in priti med najboljšo peterico tekmovalcev. A je Mojmir ugotovil, da se izgublja v osnovnih tehničnih postopkih. Tako se je predolgo časa ukvarjala s peteršiljevo korenino, iz katere je želela narediti pire. Natalijini kruhki so v nadaljevanju veliko obetali, a je imela težave z majonezo. Pia pa si je delo na koncu otežila s pripravo jeter. Čas se je iztekel in Mojmir je povedal, da se boji pokušanja.