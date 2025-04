Jure Kirbiš po lepi gesti Barbare Ribič do prve imunitete

OGLAS

Prvi boj za imuniteto z Urošem Štefelinom

Drugi teden tekmovanja se je zaključil z bitko za najmočnejši adut, značko imunitete, ki jo bodo imetniki lahko izkoristili na kateremkoli izločitvenem testu. Luka Jezeršek: "V tej sezoni vas čakajo kar štirje takšni boji." Mojmir Šiftar: "Izkazati se boste morali v izzivih, ki so jih za vas pripravili najbolj priznani slovenski chefi, prejemniki Michelinovih zvezdic." Kot je pojasnil, je to najvišje priznanje, ki ga lahko chef dobi v svoji karieri. Karim Merdjadi: "V preteklem letu je zvezdice prejelo kar 10 slovenskih restavracij. S temi priznanji so slovenski kuharji Slovenijo postavili na svetovni kulinarični zemljevid." Prvi chef, ki se jim je pridružil, je bil Uroš Štefelin.

Gost je pojasnil, da Michelinove zvezdice ni pričakoval, niti to ni bila njegova silna želja. Prvič je bil šokiran, drugič ganjen, obenem je začutil veliko odgovornost. Poudaril je, da zvezdica pripada celotni njegovi ekipi. Na vprašanje, zakaj se je odločil za kulinarično pot, pa je odgovoril: "Doma je bila zmeraj ena taka domača, poštena hrana. Bila je to ljubezen od doma."

Kuhalo je le 5 tekmovalcev

Tekmovalci so morali za prvo značko imunitete poustavriti Uroševo jed, ki je že dolgo na meniju njegove restavracije, in sicer priželjc z jajci in jurčki. Uroš je demonstriral pripravo, tekmovalci pa so morali pokazati osredotočenost, saj so jo pripravljali sočasno. Priprava je potekala po korakih, prva je bila priprava oz. 'mise en place'. Ogledati so si morali Uroševo kuharsko postajo, za pripravo pa so imeli na voljo 12 minut. Tadej Ledinek je priznal, da si je vzel preveč časa za popisovanje sestavin. Tudi Erika Črnigoj je bila po mnenju sodnikov prepočasna, medtem ko sta bila Matic Maček in Jure Kirbiš najhitrejša. Uroš in Luka sta si po prvem koraku ogledala kuharske postaje. S kuhanjem so lahko začeli Matic, Jure, Anamarija Truden, Kaja Naveršnik in Erika, ki ji je na koncu le uspelo nabrati vse sestavine. Za vse ostale je bil boj končan. Uroš: "Škoda. Določenim je manjkala malenkost, ampak brez tega ni jedi."

Nepazljivost in smola za Kajo in Anamarijo

Peterica tekmovalcev je začela z rezanjem zelenjave in gob, pri čemer so morali biti natančni, saj to vpliva na končni izdelek. Kaja je naredila napako, ko je steblo zelene zamenjala z gomoljem. Maticu je najbolje kazalo, bil je najhitrejši. Med rezanjem so pričeli s termično obdelavo in pripravo osnove za omako, nato so pripravili priželjc. Anamarija je imela v nadaljevanju smolo, saj je med prestavljanjem loncev po tleh zlila večji del vsebine lonca s priželjcem. Kljub temu je nadaljevala s kuhanjem, a ji žal ni uspelo opraviti drugega koraka. Enaka usoda je doletela Kajo.

Trojica uspešno zaključi tretji korak

V tretjem koraku so Jure, Matic in Erika nasekljali drobnjak in pripravili piščančji fars, precedili so priželjc in z njega odstranili mrene. Eriko, ki je malce zaostajala, je spodbujal Luka. Hvaležna je bila njemu in sotekmovalcem ter Karimu in Mojmirju za spodbudo in podporo. Trojica je nato morala zmešati meso in pripravljeno zelenjavo, z maso napolniti modelčke in priželjc speči. Potem ko so očistili kuharske postaje, so tekmovalci vzeli priželjce iz pečice. Uroš je odločil, da lahko vsi trije jed tudi zaključijo.

Pohvale za tekmovalce in okušanje

V zadnjem koraku so tekmovalci popekli priželjc, spekli prepeličje jajce in sestavili krožnik. Jure je tik pred koncem iz omake rešil jajce in zaključil z delom. Tekmovalci so bili zadovoljni, v čast jim je bilo kuhati z Urošem. Gost jih je pohvalil, ker so mu dobro sledili in dostavili lepe krožnike. Sodniki so najprej poskusili Erikino jed. Omaka je bila preredka, servirala je malce preveč dimljenega olja. Korenje je narezala na prevelike koščke, sicer pa je bila njena jed super. Mojmir je dodal, da bi priželjc morala malce bolj soliti. Tekmovalka je jed poskusila in priznala, da je dobra in da bi priželjc res potreboval več soli. Juretov krožnik je bil lep, omaka je bila bolj gosta. Jed je bila lepo začinjena, teksture prijetne. Karim je tekmovalca pohvalil, ker je lepo lovil tempo kuhanja, lepo je tudi narezal živila in tako poskrbel za prave teksture. Luka mu je za krožnik čestital, saj je bil okusen, teksture pa dodelane. Mojmir: "Če bi sledil vsem Uroševim jedem, tako kot si sledil tej jedi danes, bi te marsikateri chef rad imel v kuhinji. Bravo."

Maticeva jed je bila lepa, a je Uroš opazil malce večje koščke korenja. Jajce je bilo večje in ni bilo izrezano z modelčkom. Jed je bila prenežna, potrebovala bi več soli, prevelike kocke korenja pa so vplivale na okus priželjca. Luka je komentiral, da se njegova turbulentnost odraža v jedi, vesel pa je bil, ker napreduje in gre v pravo smer. Tekmovalcu so še svetovali, naj pametno usmeri svojo hitrost, saj ga to lahko pripelje daleč v tekmovanju.

Imuniteta za Jureta Kirbiša

Luka je po okušanju razglasil: "Z nocojšnjim kuhanjem si si v letošnji sezoni prvo značko imunitete priboril Jure." Jure je imel nasmeh do ušes: "Jaz sem danes, se mi zdi, da vsem dokazal, da me lahko smatrajo za konkurenco." Dodal pa je: "Mislim, da s tem, ko osvojiš prvo značko, dobiš tudi malo tarčo na čelo." Uroš je svoje gostovanje zaključil z lepim sporočilom: "Bodite prijatelji med seboj, pomagajte si. To delo, ki ga delate, spoštujte in takrat se boste imeli res fino." Jure je to potrdil, saj če mu Barbara Ribič ne bi pomagala in mu odstopila malce svoje soli, ne bi mogel niti vstopiti v boj za imuniteto.