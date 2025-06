Jure, Miša in Barbara z vrhunskimi jedmi do vstopnic za finale

Štirje tekmovalci so med zahtevnim izzivom za vstop v finale pripravili vrhunske jedi. MasterChef uniforne so si z njimi priborili Jure Kirbiš, Miša Koplova in Barbara Poljanec. Tik pred finalom se je poslovila Anamarija Truden.

Spodbuda največjih navijačev

Miša Koplova, Anamarija Truden, Barbara Poljanec in Jure Kirbiš so se pomerili za mesta v finalu 11. sezone MasterChefa Slovenija. Luka Jezeršek: "Sedaj ste le še en izziv oddaljeni od finala in pokal je že skoraj na dosegu roke." Mojmir Šiftar: "Na tem polfinalnem kuhanju naj bodo z vami v mislih tudi vaši največji navijači, vaša največja podpora že od samega začetka." Lepa, motivacijska sporočila so polfinalistom predali Barbarina prijateljica in sodelavka Ines, Juretovo dekle Maša, Anamarijin partner Žiga in Mišin polbrat Denis.

140 minut za krožnike, vredne finala

Nato je nastopil čas za izziv. Mojmir: "Da odkorakate v finale, boste potrebovali navdih, zato smo za vas izbrali dela svetovno priznanih umetnikov, ki upodabljajo štiri letne čase." Karim Merdjadi: "Brez navdiha jed postane prazna, brez duše, le skupek sestavin." Luka: "Z navdihom pa postane nekaj več. Krožnik zaživi, postane platno in kuhar postane umetnik." Žreb je določil, kateri letni čas je moral vsak izmed njih preslikati na svoj krožnik, Miša poletje, Anamarija zimo, Barbara pomlad, Jure pa jesen. Mojmir: "S slikami letnih časov bo na preizkus postavljena lastnost, ki jo potrebuje vsak MasterChef, občutek za estetiko." Za kuhanje so imeli na voljo 140 minut in bogato založeno trgovino. Barbara je bila hvaležna za spodbudne besede Luke Jezerška, ki je želel, da bi zacvetela kot slika, ki jo je izžrebala. V nadaljevanju ji je svetoval, naj razmišlja o elementu presenečenja. Mojmir je Mišo usmeril le glede izbire krožnika, z idejo za jed ga je že popeljala v poletje. Pripravljala je več krožnikov in napovedala element presenečenja. Anamarija je uživala v izzivu, saj se od majhnih nog navdušuje nad umetnostjo in estetiko. Jure je ocenil da mora dostaviti najlepši krožnik sezone, saj se je na prejšnjem izzivu dokazal samo z okusi. Sodniki so bili navdušeni nad osredotočenostjo tekmovalcev, njihovimi idejami in razumevanjem izziva.

Polfinalisti navdušijo

Miša je pripravila hobotnico s chorizom, galantin iz pokrovače, pire iz koromača, kumarično granito s čilijem in bazilikino olje. Mojmir je pohvalil dodatek rož, po okušanju pa vse komponente, ki so ga odpeljale v letovišče s sedmimi zvezdicami. Karim je pohvalil neizmerno igro tekstur: "Absolutno sem presunjen, srečen in vesel." Luka je njeno jed pohvalil kot najboljši krožnik vseh sezon. Miša je bila ganjena, vesela in zadovoljna: "Zato smo garali pol leta. Nismo spali, danes grem pa res lahko mirno spat." Jure je pripravil piščančji fars z bučno kremo, tatarcem iz rdeče pese, tuile iz črnih trobent, popečenega jurčka in gozdno veloute omako. Karim ni pričakoval, da bo tekmovalcu uspelo nekaj takega, dostavil je svoj najlepši krožnik, ki je bil zelo dober tako tehnično kot glede okusov. Tekmovalec je po njegovih ocenah postal mojster kombiniranja okusov: "Človek bi rekel, da bi lahko bila jesen najlepše obdobje leta, ko okuša takšno jed." Mojmir mu je segel v roko, Jure pa ni mogel opisati svojega veselja in ponosa. Anamarija je pred sodnike stopila z mešanimi občutki. Pripravila je mousse bele čokolade z insertom iz borovnic, piškotnim dnom, oblivom bele čokolade, borovničevim gelom, borovničevim moussom in snegom bele čokolade. Sladica je bila, tako kot njeni dve prejšnji, polna okusov, tehnično dodelana, imela je element presenečenja, Anamarija je izbrala tudi pravi krožnik zanjo. Karim je pohvalil tekmovalkino tehnično znanje, v sladici je užival, Luka pa bi si želel, da bi poleg borovnice vključila še kakšno sestavino. Barbara je pripravila mousse bele čokolade z jagodnim pirejem in bezgovim likerjem, drobljenec z liofiliziranimi jagodami, čokoladni tuile ter bonbonček z jagodnim pirejem in balzamičnim likerjem. Luku se je sladica zdela izjemno dobra, tehnično izjemno prefinjena, elegantna in izzivu primerna. Mojmir je Barbaro spomnil, da je svojo ženo osvojil s pito, in prepričan je bil, da bi jo z Barbarino sladico osvojil znova: "Ker je tako dobro. Čestitke, Barbara." Karim je dodal samo še: "Sem neizmerno ponosen nate." Barbara je dobila potrditev, da je na pravi poti in da dela dobro. Komentarji sodnikov so ji vlili novo samozavest.

MasterChef uniforme za Jureta, Mišo in Barbaro

Sodniki so podelili MasterChef uniforme in Jure se je že veselil, ker je bila ena izmed njih velika. Mojmir: "Jure, po koncu nocojšnjega večera boš lahko poklical svoje najbližje in jim povedal, da še ne prihajaš domov, ker si se uvrstil v finale. Si prvi finalist enajste sezone." Jure ni mogel verjeti, da mu je uspelo priti v finale. Drugo mesto si je priborila Miša, ki še ni prav dobro dojemala, kaj se je zgodilo. Zadnje mesto v finalu so sodniki rezervirali za Barbaro, ki ji je Karim osebno nadel uniformo.

Strahovi so v naših glavah'

Anamarija se je poslovila tik pred finalom. Bila je ponosna, da ji je uspelo priti tako daleč. Mojmir: "Res si lahko ponosna nase, do te točke in še naprej, ker si res ogromno pokazala v tem tekmovanju." Anamarija: "Prišla sem po izkušnjo, prišla sem po ogromno znanja, prišla sem po čudovite prijatelje, pa prišla sem uživat in vse to sem tudi dobila." A je bila žalostna, ker se je izkušnja končala. Luka: "Ohrani to svojo mirnost in pa lep nasmeh. Zelo prijetno dekle si." Karim pa je dodal, da naj se obrne nanj, če bo potrebovala nasvet. Anamarija: "Kar sem se naučila iz te izkušnje je, da so strahovi v naših glavah, in da se večino časa ne uresničijo, in da je svet izven teh strahov lahko zelo lep in lahko v njem zelo uživaš."

