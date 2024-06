Jure Pavlič do drugega mesta v najboljši peterici

Tekmovalci so morali poustvariti jed, ki jo je posebej za tokratni izziv skreiral sodnik Mojmir Šiftar. Jure Pavlič je presenetil s postavitvijo, krožnik pa je bil po okusih identičen originalu in tako vreden mesta v najboljši peterici kuharjev letošnje sezone.

Wellington a la Mojmir Peterica tekmovalcev se je pomerila v izzivu, ki ga je zanje zasnoval Mojmir Šiftar. Karim Merdjadi: "Jed je kreiral posebej za nocojšnji izziv." Mojmir: "Za to jed sem si vzel čas. Vsak rez je popoln, tehnike so dovršene in tudi njen videz je točno takšen, kot sem si želel." To je bila pečenka Wellington, a z repom žabe v gamberih, ovitimi v nori alge, ter svilnato omako iz rakovih repov in pirejem zelene. Pripravo jedi je tudi demonstriral, vsak tekmovalec je dobil svoj krožnik.

Mojmir Šiftar med pripravo svoje jedi FOTO: POP TV icon-expand

Po okušanju so bili na vrsti tekmovalci. Luka Jezeršek: "Balkon in mesto med najboljšo peterico vam bo prinesel le najbolj popolno pripravljen Wellington a la Mojmir." To je pomenilo, da je moral biti pire brez ene same grudice, olje je moralo imeti okus po drobnjaku, omaka je morala biti svilnata in bogata, postavitev na krožniku pa je morala biti identična sodnikovi. Peterica je pohitela v trgovino, na voljo so imeli 75 minut. Jure najhitrejši Jure je pečenko Wellington v tekmovanju že pripravljal, kar mu je prišlo prav v tokratnem izzivu. Domen je imel v mislih, da se bo moral posebej osredotočiti na postavitev, kar je njegova šibka točka. Klara je redko kuhala ribje jedi, pa čeprav jih doma rada je in pripravlja. Je pa sodnik Luka ocenil, da je v časovnem zaostanku. Enako so sodniki ocenili za Domna, ki pa je nato presenetil z zvijanjem pečenke, a je moral pripraviti še vse ostale komponente. Julija je nato izvedela, da njena pečenka ni lepo zavita. Še najhitrejši je bil Jure, ki mu je tudi najbolje kazalo. Moral je poskrbeti samo še za lepo postavitev. Tudi Luka se je že lotil postavitve, a njegovi žličniki niso navdušili Mojmirja. Sodnik je grajal tudi žličnike in pečenki Klare. Domen je zaradi zaostanka pri pripravi prilog prepozno začel s postavitvijo, stavil pa je na svojo pečenko.









Jed Mojmirja Šiftarja

Tekmovalci stopijo pred sodnike, Jure navduši Domen je prvi stopil pred sodnike. Postavitev mu ni uspela, Mojmir je pohvalil pečenko, pire pa ni bil slan, v olju se ni dovolj čutil drobnjak, omaka je bila preredka. Luka je povedal, da v jedi okuša njegovo površnost. Karim je krožnik opisal kot bipolaren, saj je pripravil okusen Wellington, medtem ko so bile ostale komponente takšne, kot da bi jih pripravljal drug kuhar. Jure je presenetil s postavitvijo. Mojmir se mu je po okušanju zahvalil, saj je bila jed takšna, kot če bi jo pripravil sam. Pohvalil je prav vse komponente in dodal: "Na tvojem mestu bi bil ponosen." Tekmovalec je ob pohvalah kar obstal in ni vedel, kaj naj reče. Poleg tega se mu je, kot je priznal, v grlu nabral cmok. Julija je za razliko od Domna pripravila odlične komponente, njena pečenka pa je razočarala. Ker ni dobro zaprla testa, se je žaba med peko izsušila. Tekmovalka je obžalovala, da se ni bolj posvetila najbolj pomembni komponenti na krožniku. Luka je pripravil tri zelo lepe krožnike, je pa Mojmir takoj opazil, da je nasul preveč čaja, in bal se je, da bo ta jed preveč zagrenil. To se je po okušanju tudi potrdilo, poleg tega je Mojmir začutil, da gamberi niso bili povsem očiščeni. Tekmovalca je opozoril, da bo moral biti v nadaljevanju pozoren na prav vsak detajl. Klara je bila na vrsti zadnja. Po okušanju je izvedela, da ji je za las uspelo pripraviti pečenko. Karima je zmotil pire zelene, v katerega je dodala preveč ksantan gumija. Mojmir ji je položil na srce, naj bo hitrejša pri manj pomembnih korakih, zato da ji bo ostalo več časa za pomembnejše.

Jure drugi v najboljši peterici Sodniki so kot tekmovalca, ki sta se se uspešno spoprijela z izzivom, izpostavili Jureta in Luko. Mojmir je povedal: "Premagovala sta ovire drugo za drugo in eden od vaju bo z današnjim dnem pisal novo zgodbo v top pet." S svojo pečenko Wellington si je drugo mesto v najboljši peterici priboril Jure. Tekmovalec je povedal, da si bo dosežek zapomnil do konca življenja: "To je bila tista zadnja stopnička, za katero sem si res želel, da jo preskočim ... Zdaj pa samo 'polomi' do konca." Ne zamudite nove oddaje MasterChefa Slovenija jutri ob 21.15 na POP TV.