Jure Pavlič in Luka Pangos zasedla zadnji mesti v polfinalu

Tri skrivnostne škatle, ena jed Julija Subašić, Domen Beribak, Luka Pangos in Jure Pavlič so se pomerili za zadnji mesti v polfinalu. Prvega je z izvrstnim trihodnim menijem zasedla Klara Šmigoc. Luka: "Vem, da danes ne bodo dovolj povprečni krožniki, oziroma da samo dobro skuhaš, ampak bodo odločali detajli, zato ker konkurenca je huda." Sodniki so zanje pripravili tri različne 'mistery boxe', v prvem so se skrivale sestavine, s katerimi so se že dokazali, v drugem, s katerimi so se odrezali povprečno, v tretjem pa sestavine, s katerimi se še niso dokazali.

Trije sodniki in tri skrivnostne škatle FOTO: POP TV icon-expand

Luka se je intuitivno odločil za morske sestavine, iz katerih je že pripravil vrhunsko jed. Luka: "Obala ne more ven iz mene." Največji izziv je bil, kako preseči samega sebe. Lidija se je odločila za sestavine, s katerimi je pripravila povprečne krožnike, tokrat je želela navdušiti s kompleksno jedjo. Domen je povedal: "Vedno hodim po robu in čakam, ali bom padel v prepad, ali se bom rešil. Upam, da me danes sreča spremlja in me popelje v polfinale." Odločil se je za morske sestavine, s katerimi se še ni dokazal. Jure je želel iti stopničko višje in se je odločil za sestavine, s katerimi se še ni dokazal. Samo na ta način bi si po njegovem mnenju zaslužil polfinale. Karim je pohvalil njegov pogum in samokritičnost: "To so odlike, ki se jih tukaj notri išče." Lidija in Luka ne izkoristita prednosti Tekmovalci so imeli na voljo 90 minut, da pripravijo svojo najboljšo jed doslej. Lidija in Luka bi lahko izkoristila časovno prednost dodatnih deset minut za kuhanje, a sta oba ocenila, da jima bo uspelo v eni uri in pol. Ne velika, ogromna želja Domen je povedal, da so ga starši usmerjali na druge poklicne poti, njega pa je srce vleklo h kulinariki. Želel se je dokazati sebi in dekletu Lari, ki ga je prijavila v tekmovanje. To, da verjame vanj, mu je ogromno pomenilo. Mojmir Šiftar: "Dokaži domačim, da je zapisano v tvoji krvi, da boš kuhar in gostinec."

Dve srci, ki bijeta za kulinariko. FOTO: POP TV icon-expand

Luka Jezeršek je poskušal Lidijo usmeriti na pravo pot. FOTO: POP TV icon-expand

Jure je navdušil z idejo za svoj krožnik, moral je poskrbeti samo za lepo prezentacijo barvitih komponent. Sodniki so občudovali njegovo borbenost in željo, da se dokaže. Luka Jezeršek je Lidijo opozoril, da od nje pričakuje dobro pripravljeno zelenjavno prilogo. Domen je pridno poskušal komponente, ki so bile Mojmirju všeč, vse je potekalo po njegovih načrtih. Dobro je kazalo tudi Luku in Juretu, nato pa je Luka imel težave med pripravo holandske omake. Odločil se je za novo, ki se mu je sesirila, zato je poskusil še v tretje. Kot zadnji se je lotil postavitve, medtem pa je Jure že navduševal s svojo. A sta na koncu oba z Luko z zadnjimi komponentami lovila zadnje sekunde. Zaskrbljenost, nato olajšanje Pred sodnike je prvi stopil Luka, a zelo zaskrbljen. Pripravil je polnjen por z jastogom, holandsko omako z jastogovim maslom, demi glace iz ožganega pora in zelene, beurre monte iz biska jastoga in rižev hrustek z nori algami. Karim Merdjadi je bil navdušen nad kompleksnostjo jedi, še bolj je bil navdušen po okušanju: "Jaz ti moram priznati, da če te ne bi gledal, ne bi verjel, da si bil v taki težki situaciji s holandsko omako, ker tvoja jed je izredno, izredno okusna." Tekmovalec si je vidno oddahnil, nato pa prisluhnil še pohvalam na račun vseh komponent, ki so se povezovale v čudovito celoto. Mojmir je občudoval njegovo odločitev za omako iz zelene in pora, dodal je, da je potrdil svoj talent za kombinacijo okusov. Nad okusi jedi je bil navdušen tudi sodnik Luka. Karim je še dodal, da si je tekmovalec zadal izredno težek izziv, a mu je uspelo dokazati, da lahko izvrstno jed še izboljša.

Krožnik Luke Pangosa za zadnje mesto v polfinalu. FOTO: POP TV icon-expand

Domen je upal, da bo presegel Luko. Pripravil je kapesante in tunin tatar, drobljenec iz sardel s črnim česnom, peno iz inčunov in kaper, macerirana jabolka ter pehtranov gel. Mojmir je pogrešal več jabolk in pehtranovega olja. Luka je ocenil, da se v eni školjki skriva preveč sestavin. Karimu so bili všeč intenzivni okusi, a zaradi njih nežne sestavine niso prišle do izraza. Mojmir: "Na svoji poti x si se spopadel s sestavinami, s katerimi se še nisi dokazal v tej kuhinji. Želel si se dokazati samemu sebi, da znaš tudi iz teh sestavin nekaj skuhati. Upam, da si ponosen nase, to, kar ti pa mi trije govorimo, so pa samo detajli." Tudi Jure je bil videti zaskrbljen, ko je stopil pred sodnike, a je s krožnikom razveselil sodnike. Mojmir: "To je tvoj najlepši krožnik do sedaj. Komaj čakam, da to poskusim." Pripravil je pečeno hobotnico s pirejem cvetače in sipinim črnilom, majonezo iz hobotničinega soka, čipko iz kaper ter rožico iz pečene pese, kozjega sira in suhih jurčkov. Mojmir je bil navdušen tudi po okušanju, Karim pa je dodal, da ima vsaka komponenta na krožniku svoj smisel: "Zelo dobro, Jure, zelo dobro."

Zmagovalni krožnik Jureta Pavliča FOTO: POP TV icon-expand

Lidija je pripravila lososov mozaik, okisan pastinak, špinačni sladoled, kokosovo omako in hrustek iz manga. Luka je pričakoval več špinačnega sladoleda. Luka je pohvalil čudovito omako, lososa v povezavi z rdečo peso, ter slanost, ki so jo dodale alge, pogrešal pa je zelenjavo. Karim se je strinjal, saj je bila omaka zelo intenzivna. Mojmir je predlagal, da bi krožnik izboljšala, če bi špinačo dodala tudi v omako. Tekmovalka ni imela več upanja, da bo ostala v tekmovanju. Jure in Luka postaneta polfinalista Sodniki so za drugega polfinalista razglasili Jureta. Tekmovalec Luka: "Zaslužil si si to ... Sploh s tem krožnikom in napredkom, ki ga je pokazal v tem tekmovanju." Jure ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo, a mu je bilo obenem hudo, ker se bosta poslovila dva sotekmovalca. Tretje in zadnje mesto v polfinalu je zasedel Luka, ki je bil na trnih do do zadnjega trenutka. Luka: "Sploh še ne dojemam, da je šlo skozi. Res noro."

Slovo Lidije in Domna S tem sta se končali MasterChef zgodbi Domna in Lidije. Domen je med slovesom razmišljal o vseh izzivih: "Koliko smo dejansko skupaj dali skozi in kako smo se imeli fino. Da smo bili res povezani. Uživali smo." Sodnik Luka je povedal, da sta lahko oba ponosna nase: "Ker sta naredila dolgo pot, ustvarila sta čudovite jedi, premagala najtežje izzive." Lidiji se je odvalil kamen od srca, nato so jo preplavila čustva ob spominih na vse, kar je doživela v MasterChef kuhinji. Pojasnila je, da se je njen pogled na hrano in kreiranje jedi povsem spremenil in da je povsem druga kuharica. Luka ji je položil na srce, da naj ohrani svoj nasmeh, Mojmir pa Domnu, da ima še vedno čas za vpis v gostinsko šolo, saj je pokazal talent in neverjetno željo. Dodal je: "Če boš kdaj potreboval mentorja, me lahko vedno pokličeš."

Lidija in Domen sta skupaj zaključila svoji MasterChef zgodbi. FOTO: POP TV icon-expand

Trije polfinalisti so znani in tekmovalec Luka je napovedal: "Mislim, da vsi dostavljamo take krožnike, da bo to eden izmed največjih polfinalov do sedaj. Zanimivo bo še." Prihodnjič bosta znana velika finalista letošnjega MasterChefa, zato ne zamudite v ponedeljek ob 21.15 na POP TV.