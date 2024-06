Jure Pavlič o brušenju svojega talenta: Brusim se konstantno

Zame je bil vstop v polfinale kar malo strašljiv. Zakaj? Ker smo prišli v kuhinjo in zagledali naše slike na balkonu in potem se zaveš, da smo samo še trije. Res, zadnje kuhanje, potem pa finale. Kar koli bi izžrebal, mi je bilo vseeno, ker moram v tem delu tekmovanja znati kuhati z vsemi sestavinami. Zadnje kuhanje je bilo epsko in vedel sem, da bodo odločali detajli, ker okuse obvladamo vsi trije, ki smo ostali.

Ko si zadnjič vstopil v MasterChef kuhinjo, si povedal, da so ti šle kocine pokonci, saj je bilo kar malce strašljivo. Po žrebu jedi Sare Rutar pa smo slišali, da bo 'spet teklo'. Kakšno je bilo zate to zadnje kuhanje?

Strinjam se z njegovimi besedami in tudi ob tej priliki lahko pohvalim 'Momota', ker je res kralj z nasveti, osebnostjo in vsem ostalim, kar pride zraven. Je človek, ki razume vse poglede na kulinariko.

Skok v znanju mogoče težko opišem, lahko pa opišem skok v razmišljanju, ki se pa ne more primerjati s tem, kako je bilo, preden sem vstopil v MasterChef, ker avtomatsko vedno razmišljam, da spravim pet okusov na krožnik, pa naj bo burger ali pa restavracijska jed, in na koncu se mora to povezati v takem razmerju, da ti brbončice igrajo na polno in si želiš še.

Povedal si, da si v MasterChef kuhinjo prišel kot 'hribovski fantek', ki je imel v glavi samo meso, krompir in solato, odšel pa boš z ogromno idejami in ogromno širino. Kako bi lahko opisal ta skok v znanju?

Moja ljuba jabolka ... Neštetokrat sem se vprašal, ali naj jih narežem na mandolino ali naribam, pa je bil strah, da bodo naribana preveč kašasta, in sem se odločil, da jih pustim v rezinah. In na koncu to ni bila prava odločitev.

Imel si odlično idejo, a so ti na koncu ponagajala tebi ljuba jabolka, ki bi jih moral v jed vkomponirati kako drugače. Si potem še sanjal to tebi menda zelo ljubo sestavino oz. prigrizek?

Poslovil si se tik pred velikim finalom kot tretji najboljši kuhar sezone. Pred slovesom so se ti malce orosile oči in verjetno je nekdo tam v kuhinji rezal čebulo, kajne?

Ja, želja, da bi bil duo Mrki v finalu, je bila ogromna. Mislim, da tudi najina zgodba. Ampak nimam kaj, kar je, je. Od mene sta bila boljša Klara in Luka in tako pač je. Še vedno vem, da znam odlično kuhati in da lahko obema pariram, ampak tekmovanje je tekmovanje in šteje zadnji krožnik, vedno. Je bila pa ogromna želja, da se udariva Luka in jaz.

Povedal si, da boš tudi navijal za drugo polovico dua Mrki. Kako pa je bilo, ko so se za teboj zaprla vrata MasterChef kuhinje?

Jah, škoda zame, ampak veliko veselje za mojega Pangija. Pa saj vsi vemo, da bo on zmagal v tem primeru.

Med tekmovanjem si zelo pogrešal svoje domače. Kakšno je bilo vaše snidenje po tako dolgem času?

Ja, nič posebnega, čustva naredijo svoje. Poljub, objem in kosilo, potem pa novim zmagam naproti.

Ali je krušna peč zdržala vse obremenitve po tvojem prihodu domov?

Krušna peč je zdržala in še vedno drži (smeh).

Lahko si samo predstavljam, kako so tvoji prijatelji, očitno veliki gurmani, vse do konca navijali zate. Kakšnih odzivov pa si bil in si še deležen?

Vsi so ponosni name, na polno. Res tisti najbližji in sem zato zelo vesel, seveda se pa vedno najde kdo, ki ga malo srbi – po domače. Ampak jaz vedno rečem: pojdi in poskusi.

Karim Merdjadi ti je dal še en kompliment, in sicer da se v tebi skriva ogromen talent, ki ga je treba samo še brusiti. Kako bo potekalo to brušenje v prihodnosti?

Brusim se nenehno, seveda na svoj način, je pa 'master šeg' odlična brusilna deska.