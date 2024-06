Jure Pavlič: Uvrstitev med top 5 je bila epska

Potem ko je Lidija Subašić pod mentorstvom Mojmirja Šiftarja in z njegovo pomočjo zasedla prvo mesto v najboljši peterici kuharjev, je podvig uspel Juretu Pavliču. Z odlično poustvarjeno kompleksno jedjo istega sodnika je zasedel drugo mesto v najboljši peterici sezone. Sodniki so se ob njegovem krožniku kar malce zamislili, zaradi njihovih pohval pa je tekmovalec dobil cmok v grlu. Mojmir mu je denimo povedal, da bi bil na njegovem mestu ponosen.

Ponos se je prepletel s srečo, ko ga so sodniki razglasili za zmagovalca izziva. Jure je povedal, da si bo dosežek zapomnil do konca svojega življenja. Jure: "Uvrstitev v top 5 je bila epska. Mislim, da sem sebi in sodnikom pokazal, da sem sposoben in da si zaslužim mesto med top 5."