Jure s čudovitim krožnikom do zadnje imunitete: Čudovit občutek

Štirje tekmovalci so morali tri sodnike in gosta Filipa Matjaža navdušiti s svojo kulinarično zgodbo. Najbolj uspešna sta bila Lidija Subašić in Jure Pavlič, zadnjo značko imunitete pa si je na koncu prislužil slednji.

OGLAS

Filip Matjaž in kulinarične zgodbe Zmagovalci pravljičnega izziva Klara Šmigoc, Lidija Subašić, Jure Pavlič in Matej Muhvič so se borili za še zadnjo imuniteto v letošnjem tekmovanju. Sodniki so v MasterChef kuhinjo povabili mladega kuharja Filipa Matjaža. Mojmir Šiftar: "Predstavlja že peto generacijo gostincev v družini. Želel je več od klasike in se po znanje odpravil v tujino." Učil se je v Udinah pri chefu Emanuelu Scarellu, nato pa nadaljeval v londonski restavraciji Fat Duck. Luka Jezeršek: "Heston Blumenthal ga je vpeljal v kuhanje brez okvirjev." Sedaj ima svojo restavracijo v Portorožu, ki se že dve leti zapored ponaša z Michelinovo zvezdico.

Chef Filip Matjaž in njegov kreativen meni FOTO: POP TV icon-expand

Filip Matjaž je predstavil kreativen meni, ki ga je razvijal dva meseca, in sicer na tematiko slovenske Istre. Tekmovalci tokrat niso poustvarjali menija, temveč so morali navdušiti s svojo kulinarično zgodbo. Za kuhanje so imeli na voljo 95 minut, trgovina je bila ves čas odprta, vsak pa je moral pripraviti po štiri porcije jedi. Filip je želel, da bi izhajali iz sebe in dogodkov, ki so jim bili v življenju pomembni.

V prazničnem prvomajskem tednu bomo namesto šova MasterChef Slovenija predvajali prvo sezono srbske serije Toma. V tem obdobju odpade tudi 24UR ZVEČER. MasterChef Slovenija in 24UR ZVEČER se na POP TV vrneta 6. maja.

Klara se je odločila za sladico, s katero se je dokazala na tekmovanju na Braču. Želela je vkomponirati tudi olive, Luka pa se je spraševal, kako bo vse sestavine združila v celoto. Klare to ni skrbelo, pojasnila pa je, da se mora zgodbe o sladici še domisliti. Jure je pripravljal jed iz mesa, gozdnih dobrot in pridelkov, ki jo rad pripravi zase ali jo postreže prijateljem. Filip je po obisku obeh kuharskih postaj poudaril, da naj se spomnijo ene zgodbe in naj na krožnik ne namečejo vsega o sebi. Lidija se je spomnila na otroštvo, ko ni marala rib, a je danes povsem drugače. Pripravljala je seveda morski krožnik, Filipa pa je njena zgodba najbolj prepričala. Matej se je znova odločil za sladico, navdih je črpal iz družine. Njegova stara mama in babica sta velik del njegovega življenja in sta zanj najboljši kuharici. Se je pa spraševal, ali mu bo uspelo pripraviti vse komponente v tako kratkem času, sodnike je skrbelo tudi, da bo njegova sladica preveč suha. Klara tudi v nadaljevanju ni prepričala s svojo zgodbo, medtem ko se je Juretova že lepo spletla okoli njegove hiše in letne kuhinje, v kateri s svojimi jedmi najraje osrečuje svoje prijatelje. Svojo jed je nameraval postreči na 'lopati'.

Jed Lidije Subašić FOTO: POP TV icon-expand

Lidija in Jure navdušita sodnike Mateju na koncu ni uspelo servirati vseh komponent. Filip Matjaž ni bil navdušen nad videzom sladice, tudi glede okusov je bil enakega mnenja. Sladica je bila preveč suha, čaj presladek. Mojmir je opozoril na neenakomerno pečen jabolčni čips, Karim Merdjadi ni bil zadovoljen, Luka pa je komentiral: "Mislim, da si se danes podal na predolgo pot." Lidijina ocvrta grdobina s pastinakovim pirejem, pomarančnim kaviarjem in omako z rakci je bila deležna pohval tako za videz kot za okuse. Riba je bila ravno prav pečena, granita je bila sveža, Luka je pohvalil kombinacijo sladke omake in granite ter ribe in pastinaka, v jedi je užival. Karim je to kratko in jedrnato potrdil: "Zelo dobra jed." Mojmir pa je pogrešal več svežine.

Zmagovalna jed Jureta Pavliča FOTO: POP TV icon-expand

Juretova pljučna pečenka s fondant krompirjem, grahovim in gobovim pirejem ter mesno omako je sodnike povsem prepričala. Karima se je je dotaknila njegova zgodba, ki jo je čutil tudi v jedi: "Gobov pire – fantastičen, grahov pire – top, krompir notri mehek, meso lepo pečeno, omaka trga." Luka bi si želel samo več prilog, ki so bile dodelane in zelo okusne. Filip je pohvalil to, da je tekmovalec na krožnik dal zemeljske okuse, v jedi je čutil domačnost. Mojmir je še dodal: "Ti si perfekten dokaz, kako lahko v MasterChef kuhinji napreduješ samo, če znaš razumeti komentarje in brati med vrsticami." Klarina mediteranska sladica se je zavrtela okoli preživljanja počitnic na morju. Karima je zmotilo, ker se je njena zgodba spremenila, so mu pa bile všeč komponente sladice, čeravno je bila presuha. Filip se je strinjal, da sladici manjka svežina. Luka pa je komentiral, da svojega sladkega aduta ni uporabila v pravem trenutku oziroma kontekstu. Jure osvoji zadnjo značko imunitete Sodniki so najbolj uživali v jedeh Lidije in Jureta. Luka: "Jure, vse komponente na krožniku so bile brezhibne, nisi pa razmišljal o doziranju. Lidija, pripravila si zelo okusno jed in nas popeljala v svoje otroštvo na morju. Zmanjkalo je svežine." Značko imunitete so namenili Juretu, ki je po Filipovih besedah skozi celo kuhanje gradil svojo zgodbo in si z njo res zaslužil imuniteto. Filip: "Uživaj v njej in jo pametno izkoristi." Jure je bil presrečen: "Čudovit občutek. Noro. Ena pohvala zame, da grem v pravo smer."