Jure s polno paro naprej, prejema ponudbe za sodelovanje z gostinci

Že na avdiciji sem rekel, da se nekako ne vidim med top tri ali pet, da bom zelo vesel, če ne bom prvi izpadel, noro bi bila pa uvrstitev med top 10. In iz tega vidika sem s končno uvrstitvijo zelo zadovoljen. Pri vseh kuhanjih do tofuja sem idejo kaj in kako pri posamezni nalogi dobil takoj, tu pa je moja glava ostala prazna. In Evita in Bernard sta bila v izločitvenem izzivu pač boljša.

Moram priznati, da so največja pridobitev sodelovanja v tem šovu ravno prijateljstva s sotekmovalci – z nekaterimi smo se res zelo povezali. Če si z nekom cele dneve, skupaj kuhaš, se rekreiraš, igraš družabne igre in izmenjuješ izkušnje, je to logična posledica in pri odhodu iz šova mi je bilo najtežje prav zapustiti to skupino, s katero smo se tako zelo ujeli.

Druščina tekmovalcev je s tvojim odhodom izgubila ‘fotra’. Nekateri tvoji ‘otroci’, so bili zelo žalostni, Anita je denimo povedala, da brez tebe ne bo več isto. Kako si sam doživljal to vaše druženje pred in za kamerami?

Najbolj sem ponosen na izziv v 3. oddaji, ko sva z Markom spekla torto s štirimi biskviti in tremi kremami, z njo skoraj šla na balkon, pa nobeden od naju ni izrazito močan v sladicah. Sicer pa sem najbolj ponosen na datljev sladoled, osso buco, ocvrt avokado v štručki, suši, beljakovo rolado in na jed iz kostnega mozga, ki sva jo nedavno pripravila z Anito .

Skupaj z Anito sta prva prišla med najboljšo deseterico, bil si tudi del deveterice. Ločitev od tvojih najdražjih je bila torej precej dolga. Kakšna pa je bila vrnitev domov?

Doma so me bili seveda zelo veseli, hkrati pa so vsi vseeno upali, da me bodo še kasneje videli doma. So pa vsi ponosni na mojo uvrstitev in takoj je bilo treba novo osvojeno znanje tudi doma prikazati – najprej sem jim pripravil rolice, ki sva jih v šovu izumila s Fabijanom.

Kako so najbližji in ‘tisti bolj od daleč komentirali tvojo pot ter tvoje vzpone in padce v šovu, oziroma kakšnih odzivov si deležen?

Odzivi so izjemno pozitivni. Res je, da je veliko ljudi vedelo, da rad kuham, ampak so mi številni povedali, da so bili zelo pozitivno presenečeni, da sem v šovu toliko pokazal in pripravil toliko odličnih jedi. Se je ustvarila dolga čakalna vrsta kolegov in znancev, ki bi radi poskusili vsaj kakšno jed iz oddaje.

Zbiraš replike predmetov, ki so jih uporabili na snemanjih filmov. Ali se bo v tvoji zbirki vsled 'zbirateljske deformacije' znašlo tudi kaj s snemanja televizijskega MasterChefa?

V zbirko bom zagotovo dodal kakšno fotografijo iz MasterChefa, pa po vsej verjetnosti beli predpasnik. S črnim, pa čeprav je v oddaji simboliziral izločitveni test, pa nameravam veliko kuhati.

Kakšne načrte imaš za prihodnost na splošno in konkretno, v ljubi kulinariki?

Glede na prepoznavnost, ki mi jo je prineslo sodelovanje v šovu in navsezadnje tudi na znanje, ki sem ga pokazal v šovu, imam že nekaj ponudb za sodelovanje z gostinci, sodeloval bom tudi na kakšni kulinarični tržnici, če pa bo kdo potreboval kako peko mesa ali burgerjev, pa se bom tudi z veseljem odzval.