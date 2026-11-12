Jure se je poslovil, za pokal se bori le še četverica tekmovalcev

120 minut za tri jedi

Jure Brumen in Dominik Gajšek sta se pomerila v izločitvenem dvoboju. Sodniki so zanju nabrali sestavine za kuhanje, brez katerih si ne predstavljajo praznikov. Luka Jezeršek: "Verjamemo, da vama s temi sestavinami dobrih idej ne bo zmanjkalo." Razdeliti sta jih morala med tri jedi, vsako sestavino sta lahko uporabila samo pri eni jedi. Za kuhanje sta imela na voljo 120 minut, pri čemer sta morala prvo dostaviti po eni uri, drugo pa po uri in pol. 10 minut sta imela na voljo, da sta pregledala sestavine in skreirala jedi.

Jure in Dominik ob prihodu v kuhinjo FOTO: POP TV

Jure je priznal, da je imel povsem prazno glavo, medtem ko je Dominik vse sestavine takoj razdelil med košarice. Jure je do izteka časa le razdelil sestavine, a za tretjo jed Karimu Merdjadiju ni mogel zaupati ideje. Dominik je Mojmirju Šiftarju predstavil vse tri jedi, presenetil je z laminacijo testa za drugo jed, je pa v nadaljevanju zažgal brstični ohrovt. Sodniki so bili na koncu zaskrbljeni za oba krožnika.

Prvi krog ni izvabil navdušenja sodnikov

Jure je pripravil file postrvi, sladek krompir z janežem, pomarančno ribjo omako in okisan brstični ohrovt. Karimu ni bilo všeč, kako je narezal brstični ohrovt. File bi moral servirati s kožo navzgor. Mojmirja je zmotilo, da ohrovt ni bil dovolj termično obdelan, riba pa ni bila enakomerno soljena. Luka je ocenil, da so močni okusi prilog zasenčili ribo. Dominik je pripravil file postrvi s sladkim krompirjem, jurčki, tartufi, omako iz jušne osnove in ribe ter omako iz granatnega jabolka. Mojmir je krožnik ocenil za tehnično dobro izpeljanega, le jurček ga je pustil ravnodušnega, saj ni bil začinjen in zapečen. Karima je zmotila tudi premajhna količina ribe.

Dominik navduši v drugem krogu, a tudi Jure ne razočara

Dominik je za drugo jed pripravil kruh in pašteto dimljene postrvi z rukolo, inčunovo maslo ter ožgan radič. Sodniki so bili navdušeni nad kruhom, a tudi bogatim maslom, pa čeprav to ni vabilo na videz. Karim je bil navdušen, sam bi pojedel celo porcijo.

Jure je pripravil testenine z rakci, radičem, granatnim jabolkom in omako. Luka je v jedi pogrešal omako, testenine so mu bile všeč. Karim se ni strinjal, jed se mu ni zdela dovolj sočna. Krožnik je bil po njegovem mnenju bistveno boljši od Juretovega prvega, Mojmir pa je jed opisal kot lepo praznično predjed.

Dominik z grenkim priokusom na balkon

Tekmovalca sta nato slišala komentarje sodnikov na njuni prvi jedi. Kot so povedali, je bilo vse odvisno od njunih zadnjih jedi. Dominik je pripravil praznično tortico s kolerabo, parmezanovim namazom, glazuro s konjakom in začimbami. Sodnikom je bila tortica zelo všeč, presenečenje pod njo pa niti malo. Juretov gurmanski burger z majonezo iz ostrig, svinjskim karejem, gobami, pinjolami in tartufi je vabil na pogled. A ko so sodniki zarezali vanj, jih je čakalo razočaranje. Meso namreč ni bilo pečeno, zato jedi niso poskusili. Jure je vedel, da je njegova uvrstitev v četverico najboljših splavala po vodi. Imel je prav, Dominik pa se je z grenkim priokusom povzpel na balkon.

Juretova posebna energija in velika košara znanja

Luka je Juretu povedal, da je v MasterChef kuhinjo prinesel ogromno gostoljubja. Podprl je njegovo odločitev za delo z ljudmi, ki mu je pisano na kožo. Mojmir je povedal, da za uresničitev svojih sanj ne potrebuje pokala, ampak svojo dobro voljo. Povedal je, da bo s kolegoma takoj potrkal na vrata njegovega lokala. Karim je bil vesel, da ga je spoznal, saj je s seboj prinesel posebno energijo, pa tudi veliko dobrih in zanimivih jedi. Verjel je, da ga je tekmovanje naredilo močnejšega.