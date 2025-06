Jure sledi svojim sanjam in uživa v neverjetnih odzivih gostov

OGLAS

Nov teden tekmovanja se zate ni pričel prav dobro. Miša Koplova ti je namenila zaboj z luksuznimi sestavinami, s katerimi pa si, kot je povedal Mojmir Šiftar, brcnil v temo. Kako je bilo pobrati se po takšnem udarcu?

Vsakemu se v MasterChef kuhinji zgodi, da ima slab dan in da kuhanje ne steče, kot bi si želel. Na tej točki tekmovanja res ni bilo prijetno dostaviti tako slab krožnik. Na srečo to ni bil izločitven test. Po takem dnevu je pomembno, da izprazniš glavo, poskusiš pozabiti na neuspeh in fokus preusmeriš v prihajajoče izzive. Z jasnim ciljem v glavi se je veliko lažje pobrati po padcu.

Sledilo je zadnje kuhanje za polfinale, na katerem ste morali v 120 minutah pripraviti kar štiri jedi. Na njem si si z okusi priboril zadnjo polfinalno vstopnico. Kakšno veselje je takrat vladalo v zakulisju v družbi treh polfinalistk?

Polfinale je en res ogromen mejnik in temu primerno je bilo tudi naše veselje. Malo smo nazdravili, se podružili in nato hitro odšli domov, ker časa za počitek ni bilo veliko.

Še večje veselje je nastopilo, ko si si priboril prvo mesto v finalu. Pripravil si zelo okusen jesenski krožnik, ki je bil na ravno pravi izziv tudi tvoj najlepši v tekmovanju. Ali si bil presenečen nad odkrito umetniško žilico?

Izbral sem najboljši možni trenutek, da sem pokazal svojo umetniško plat. Ob začetku izziva me je bilo strah, zavedal sem se, da je konkurenca zelo velika. Vsa tri dekleta so bila pri postavitvah na krožnik definitivno boljša od mene. Nisem se predal in na koncu sem presenetil samega sebe in sodnike. Res sem ponosen na ta krožnik.

MasterChef predpasnik si si oblekel s ponosom in veseljem. Kakšne priprave pa si imel na finalni obračun?

Iskreno se na finale nisem kaj posebej pripravljal, ker enostavno ni bilo časa. Treba se je bilo spočiti, izprazniti glavo in zaupati svojemu znanju.

Skupaj s pomočnikoma si pripravil okusno predjed in sladico, ki je bila sicer pretežka. Največja težava je bila v pečenki Wellington. Kako bi se moral zorganizirati, da ti ne bi ušlo mesto v velikem finalu tekmovanja?

Pri glavni jedi sem naredil ključno napako že v štartu. Če bi pljučno pečenko po debelini prerezal na pol, bi Wellington pečenka bila manjša in bi se veliko hitreje spekla. Tako pa sem pred goste moral prinesti jed, katere me je bilo sram. Res mi je žal, da sem tako napako storil na najbolj pomembnem izzivu na svoji MasterChef poti.

Barbara Poljanec je ob tvojem slovesu jokala. Povedala je, da si si želel velikega finala, a da si zagotovo odšel z dvignjeno glavo. Drži?

Želja po velikem finalu, zmagi in pokalu je bila res ogromna. Na začetku tekmovanja so to bile le sanje, z vsakim naslednjim izzivom sem se čutil močnejšega in želja po zmagi je naraščala. Vseeno pa iz kuhinje odhajam ponosen in z dvignjeno glavo. Zavedam se, da mi je uspel ogromen dosežek. Sodnikom in Sloveniji sem pokazal svojo strast do kuhanja in upam, da so to začutili.

Mojmir Šiftar je povedal, da si pustil ogromen pečat v MasterChef kuhinji. Sodniki so te tudi pričakovali v finalu, zaradi iskrice, želje, borbenosti in znanja, v tvojih jedeh so uživali. Kakšna popotnica je to za naprej?

Sodnikom bi se rad zahvalil za vse pohvale in kritike mojih jedi. Prejel sem ogromno komentarjev, iz katerih lahko črpam za svoje nadaljnje ustvarjanje. Če sem jaz v MasterChef kuhinji pustil svoj pečat, so vsi trije sodniki definitvno pustili pečat na moji kuharski poti. Še posebej si bom zapomnil vse njihove besede ob slovesu. Mislim, da so mi dali odlično popotnico za naprej. Hvala!

Ob slovesu si povedal, da se vidiš v svojem 'food trucku', Mojmir pa te je videl tudi v restavraciji. Nam si že zaupal, da si začel z delom v eni od ljubljanskih restavracij. Kam bi si še želel, da bi te zanesla kulinarična pot?

Želja po 'food trucku' ostaja in definitvno gradim proti temu, da jo uresničim. Rad bi potoval po Sloveniji in svetu ter ljudem predstavljal sebe in svoje jedi. Z veseljem pa sporočam, da sva z bivšim delodajalcem Francijem začela pisati novo poglavje v moji zgodbi. Rad bi se mu zahvalil za priložnost, da bom ljudem lahko predstavljal svoje jedi. Sedaj v kuhinji prevzemam drugačno vlogo in se zelo veselim vsega, kar prihaja. Tako da vljudno vabljeni v Dobro Hišo na Rudnik, kjer bom kuhal in ustvarjal za vas.

Veliko tudi sodeluješ s sotekmovalci, za vami je kar nekaj nepozabnih kulinaričnih dogodkov. Bi lahko napovedal še kakšno posebno sodelovanje?

S sotekmovalci smo se odlično povezali. Z Danom, Maticem in Barbaro smo takoj po zaključenem snemanju začeli načrtovati skupno kulinarično prihodnost. Za nami je že nekaj zelo uspešnih dogodkov in smo res hvaležni za neverjetne odzive s strani naših gostov. Naslednjo soboto se spet vračamo na Primorsko in sicer bomo kuhali na prazniku oljk, vina in rib v Izoli. Pripravili smo azijsko jed, ki bo zagotovo všeč tudi tistim, ki vam tuji okusi niso blizu. V nadaljevanju poletja prihaja še ogromno kulinaričnih dogodkov oziroma festivalov. Načrtujejo se tudi kulinarična doživetja. Z Danom vas bova popeljala v slovenske gozdove, da skupaj spoznamo dobrote, ki se skrivajo v njih.

V velikem finalu se bosta za pokal pomerili dve tekmovalki, Miša Koplova in Barbara Poljanec. Ob slovesu si povedal, da bi zmago privoščil prav Barbari, ki je veliko delala na sebi in je izredno napredovala. Navdušuje pa tudi Miša. Kakšen zaključek tekmovanja lahko pričakujemo po tvojem mnenju?