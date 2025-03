Jureta ni premamila farmacevtska plača: Čutim, da je kuhanje tisto pravo

Jure Kirbiš iz Maribora je kot otrok vedno želel pomagati očetu in mami v kuhinji. Kljub temu ga pot ni zanesla v profesionalne kuharske vode, odločil se je za študij farmacije. Jure: "Za študij farmacije sem se odločil že zgodaj, mislim, da že na koncu osnovne šole. Takrat je bila to smer, ki me je najbolj zanimala in tudi farmacevtska plača je bila mamljiva. Z leti pa ugotoviš, da te zanima še cel kup drugih stvari. Zanimanje za farmacijo se je sproti manjšalo in prišel sem do ugotovitve, da tega enostavno ne želim početi celo življenje. Ljubezen do kuhanja pa se je najbolj razvila ravno v študentskih letih in čutim, da je kuhanje tisto pravo."

Če bo v MasterChefu zmagal, bo nagrado investiral v svojo nadaljnjo kuharsko pot. Jure: "Če bi zmagal v MasterChefu, bi nagrado brez dvoma investiral v kuhanje. Rad bi imel svoj 'food truck', da bi se lahko vozil okoli in predstavljal svoje okuse. Del nagrade bi zagotovo porabil za razne kuharske tečaje. Definitivno ostajam v kuhinji, ker me to neizmerno veseli."

O tem, kako strasten kuhar je, govorijo njegovi kuharski podvigi. V želji, da bi jed povzdignil na višji nivo, je denimo poskušal najti najboljši način priprave ocvrtega piščanca in v dveh dneh piščanca pripravil na več kot 15 načinov. Do kakšnih ugotovitev je prišel? Jure: "Piščanca lahko pripravimo na ogromno različnih načinov. Tudi znotraj cvrtja je res veliko možnosti. Mene je zanimalo, kateri je tisti način, ki piščanca povzdigne na višji njivo. Marsikateri način, ki sem ga preizkusil, je bil dober, ampak en piščanec je res izstopal med ostalimi. To je korejski 'Jangnjeom', dvakrat ocvrt piščanec, obdan z lepljivo sladko pekočo omako."

Kjer je želja, tam je pot. Jure danes opravlja delo pomočnika v kuhinji. Jure: "Mislil sem, da bo veliko težje začeti z delom v kuhinji, sploh če nimaš kuharske izobrazbe in izkušenj iz profesionalne kuhinje. Pri meni je bila težava tudi odbojka, saj je bil vsak popoldan rezerviran za treninge, tako da dvoizmensko delo ni prišlo v poštev. Kljub vsem omejujočim dejstvom sem hitro uspel dobiti razgovor v samopostrežni menzi Dobra hiša. Razgovor je bil uspešen in že čez par dni sem začel z delom oziroma poskusno dobo."

Kuhanje pa ni njegova edina strast. Jure se rad ukvarja s športom, rad je v naravi in rad vrtnari. Jure: "Športnik sem že skoraj celo življenje. Letos sem po 21 letih končal z odbojkarsko kariero. Kot otrok sem igral tudi nogomet. V zadnjih letih pa sem se začel ukvarjati s športom, ki v Sloveniji ni dobro poznan. To je disk golf. Že od nekdaj sem zelo rad v naravi. Rad nabiram gobe, lovim ribe in vrtnarim. Oče prihaja s kmetije, tako da so doma v kuhinji vedno bile prisotne domače sestavine. Kuhati s svojimi pridelki ima svoj čar in seveda so jedi boljšega okusa."

Tako kot so bile odličnega okusa jedi, s katerimi je njegovo družino razveseljevala njegova babica. Bila sta si zelo blizu, zato ga je slovo od nje zelo prizadelo. Ostali so lepi spomini. Jure: "Imela je res veliko srce, vsakemu je rada pomagala, ne samo družinskim članom. Imam res lepe spomine na nedeljska kosila, ki jih je pripravila. Ko smo prišli na obisk, sva z bratom vedno takoj šla k njej v kuhinjo in pogledala, kaj se skriva na štedilniku pod pokrovkami. Nobena pečenka ni tako dobra, kot je bila njena."

