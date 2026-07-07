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MasterChef Slovenija

Jurij Zrnec in Mojmir Šiftar skupaj v kuhinji? Zakaj pa ne!

Ljubljana, 07. 07. 2026 08.04 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
jurij in mojmir

Še malo in znova se bodo prižgali štedilniki in brusili noži, vrača se namreč MasterChef Slovenija, ena najbolj priljubljenih kulinaričnih oddaj pri nas, ki še vedno prijazno vabi vse ljubiteljske kuharje. Član sodniške trojke, Mojmir Šiftar je med drugim o prihajajoči sezoni poklepetal z Jurijem Zrnecem. Bi se slednji preizkusil v kuhinji?

Do Michelinovih zvezdic vodi pot, ki se začne na osnovi znanja. Bogat nabor tega v edinstveni priložnosti ponuja šov MasterChef Slovenija, ki se jeseni vrača na naš program z 12. sezono. Ob tem ustvarjalci šova vse že zdaj vabijo k novemu vpisu v najbolj avanturistično šolo kuhinje pri nas in hkrati poudarjajo, da s sodelovanjem v šovu res nimate ničesar za izgubiti.

Prijave za novo sezono šova MasterChef Slovenija so že odprte!

Da je spreten z noži, okusi in sestavinami je gledalcem serije Ja, Chef večkrat dokazal chef Ljubo Bohinc, vlogo katerega je prevzel igralec Jurij Zrnec. Pa v resničnem življenju? Bi se kdaj kot Jurij Zrnec podal v kulinarične vode, je zanimalo našega sodnika Mojmirja Šiftarja? "A veš, da bi se res. Imam občutek za to," je odgovoril Zrnec in hitro dodal: "Ampak jaz bi bolj domače stvari pripravljal. Morda bi sem in tja tudi kaj začinil, ampak domače je domače."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Bi bil za, da en večer kuhava skupaj?" je v simpatičnem posnetku nato pobaral navdušen Šiftar, na kar je Zrnec prikimal: "Valda. Itak, da sem za." 

Pa malo za šalo, malo zares: kakšen bi bil Jurij Zrnec v vlogi sodnika MasterChefa? "Jaz sem že bil sodnik, očitno nisi pogledal vseh oddaj. Ah, ne, nimam časa za to," se je pošalil Zrnec, Mojmir pa odvrnil: "Mislim, da je to top poziv k prijavam na MasterChefa! Pridite, pridite!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg denarne nagrade šov ponuja učenje od najboljših kuharskih mojstrov in četudi greš domov brez denarja, nikakor ne greš domov brez znanja, sta prepričana Mojmir in Nina Agič, food producentka.

"Predvsem naši mentorski nasveti pridejo najbolj prav v trenutkih, ko jim ne uspe," je prepričan sodnik, food producentka pa poudarja: "Veliko tekmovalcev vstopi z nekimi mejami, ki so si jih v glavah postavili sami. Mislijo si, da nekaj znajo, nekaj pa ne. Mi te meje dostikrat premikamo."

masterchef jurij zrnec mojmir šiftar nova sezona

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