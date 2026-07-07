Jurij Zrnec in Mojmir Šiftar skupaj v kuhinji? Zakaj pa ne!

Do Michelinovih zvezdic vodi pot, ki se začne na osnovi znanja. Bogat nabor tega v edinstveni priložnosti ponuja šov MasterChef Slovenija, ki se jeseni vrača na naš program z 12. sezono. Ob tem ustvarjalci šova vse že zdaj vabijo k novemu vpisu v najbolj avanturistično šolo kuhinje pri nas in hkrati poudarjajo, da s sodelovanjem v šovu res nimate ničesar za izgubiti.

Da je spreten z noži, okusi in sestavinami je gledalcem serije Ja, Chef večkrat dokazal chef Ljubo Bohinc, vlogo katerega je prevzel igralec Jurij Zrnec. Pa v resničnem življenju? Bi se kdaj kot Jurij Zrnec podal v kulinarične vode, je zanimalo našega sodnika Mojmirja Šiftarja? "A veš, da bi se res. Imam občutek za to," je odgovoril Zrnec in hitro dodal: "Ampak jaz bi bolj domače stvari pripravljal. Morda bi sem in tja tudi kaj začinil, ampak domače je domače."

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"Bi bil za, da en večer kuhava skupaj?" je v simpatičnem posnetku nato pobaral navdušen Šiftar, na kar je Zrnec prikimal: "Valda. Itak, da sem za." Pa malo za šalo, malo zares: kakšen bi bil Jurij Zrnec v vlogi sodnika MasterChefa? "Jaz sem že bil sodnik, očitno nisi pogledal vseh oddaj. Ah, ne, nimam časa za to," se je pošalil Zrnec, Mojmir pa odvrnil: "Mislim, da je to top poziv k prijavam na MasterChefa! Pridite, pridite!"

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