Kaj bi znani Slovenci skuhali v MasterChef kuhinji?

V kuhinji MasterChef se predstavljajo tisti, ki o pripravi hrane vedo zelo veliko, včasih pa se med tekmovalci znajde tudi kakšen tak, ki je samouk in se skozi tekmovanje okrepi ter nauči marsikaj novega. A tekmovanje v šovu, kot je MasterChef Slovenija, je daleč od 'mačjega kašlja'. In tega se zavedajo tudi nekateri naši znani obrazi. Vprašali smo jih, kaj bi pripravili v kuhinji MasterChefa, in dobili različne odgovore. Voditelja Tara Zupančič in Gregor Trebušak , pevec David Amaro in igralec Robert Korošec so nam razkrili, kaj bi pripravili in kako se sicer znajdejo v kuhinji.

"Sem priložnostna kuharica. Nisem ravno najbolj srečna za kuhinjskim pultom, raje sem v delavnici," je povedala voditeljica šova Zvezde plešejo Tara Zupančič in dodala, da sama sebi največkrat skuha kaj preprostega, če pa kuha za druge, se bolj potrudi. Dodaja, da se ne drži receptov, da kuha po principu 'poglejmo, kaj imamo v hladilniku' in na podlagi tega improvizira. Ena od njenih značilnih jedi, s katerimi navdušuje domače, je 'musaka a la Tara' . In to je? "Pečen krompir s korenjem in porom, obogaten s koščki sočnega tuninega mesa, potopljenimi v oljčnem olju, ter polito in ovito v mehak objem fjužna med kislo smetano, suhimi paradižniki in stepenim jajčkom, posuto s sveže naribanim parmezanom in pikrim, a nežnim kajenskim poprom." (smeh)

Ne preveč navdušen nad kuhanjem pa je tudi pevec David Amaro, ki smo ga pobližje spoznali v šovu Znan obraz ima svoj glas. "Sem katastrofalen kuhar. Iskreno, meni se to ne da in občudujem ljudi, ki jim to predstavlja užitek. Kuham dve uri in pojem v petih minutah. Kje je logika?" Pravi, da če si že pripravi kaj za pod zob, so to po navadi preproste jedi kot so hrenovke, različne testenine, včasih tudi rižota. S čem bi poskusil navdušiti sodnike? "Pripravil bi leskovačke čevapčiče v lepinji s kajmakom, " pove David in v smehu doda: "Sicer lepinje in kajmaka še ne znam narediti, ampak to se vse da naučiti."

Gregor in Robert pa se v kuhinji bolje znajdeta in tja rada zahajata.

Sta pa v svoje kuharske sposobnosti bolj prepričana voditelj Sveta na Kanalu A Gregor Trebušak in igralec serije Najini mostoviRobert Korošec. Gregor pravi, da zadnji dve leti kuha več kot prej in da postaja vedno boljši. A Gregor ostaja skromen: "Če bi se primerjal s tekmovalci MasterChefa … Potrebujem še nekaj let prakse!" Prisega pa na domačo hrano in krožnike z domačim pridihom, tako da bi tudi sodnikom ponudil takšen krožnik. In kaj bi pripravil za sladico? "Tu pa res nisem domač. Prepuščam ženi Urši," pristavi Trebušak. Robert pa pravi, da ga domači večkrat pohvalijo in da bi za sodnike izbral kakšen poseben izziv: "Najprej sem pomislil na rižoto s tartufi, če bi pa dejansko tekmoval bi pripravil še kakšno bolj kompleksno jed."

Sodniki MasterChefa: Bine kot strah in trepet vseh tekmovalcev

Že ko smo ob začetku zadnje sezone šova MasterChef Slovenija smo tekmovalce vprašali, katerega sodnika se najbolj bojijo in zakaj. Najbolj pogost odgovor je bil, da se bojijo Bineta Volčiča, da se jim zdi najbolj strog. In naši izbrani obrazi? No, tudi njim ni vseeno za Bineta.