Kaj bo zakuhal Mojmir Šiftar s svojo ekipo?

Po slovesu Matica Mačka se za MasterChef pokal bori le še devet tekmovalcev. Mojmir Šiftar je po zadnjem MasterClassu povedal, da bodo morali vso pridobljeno znanje pokazati tudi v praksi. Pričakovanja bodo velika in milosti ne bo več. Sodniki bodo še posebej pozorni na Davido Pogorevc Hafner, ki je na izločitvenem testu pripravila izvrstno jed, a je pokazala premalo energije in samozavesti. Davida je odločena: "Danes bodo dobili od mene najboljšo Davido. Jaz se bom res potrudila in jim dokazala, da zmorem."