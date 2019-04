'Kaj pa ti sploh tukaj delaš? A si ti normalna?'

Karim Merdjadi je že v včerajšni oddaji namignil, da ogrožene tekmovalce nocoj čaka prav poseben izziv: "Včasih je v MasterChef kuhinji tako težko, da se vam pred očmi zamegli, včasih stemni. Jutri pa se vam bo celo zdelo, da vidite dvojno." Zdaj vam lahko razkrijemo, da bodo morali poleg njega, Bineta Volčiča in Luke Jezerška prepričati tri zelo stroge kritike.

Njihov prihod je pri tekmovalcih sprožil različne reakcije, najbolj v skrbeh pa smo za Jadranko Baraga. Slaščičarka je že večkrat dokazala, da je zelo čustvena in da se v njej skriva mehko srce. Nazadnje je počastila delo Andreja in Mateje, ki ju je morala izločiti iz svoje skupine, in na krožnik umestila komponento v znak, da ni pozabila nanju.