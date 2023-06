Kaj se skriva v darilu, ki so ga sodniki pripravili za Zalo?

Potem ko je Anja Fir kot prva zasedla mesto v elitni peterici sezone, bitko za drugo mesto nadaljujejo Tilen Belošević, Zala Pungeršič, Žiga Škvorc, Nik Marolt in Sandra Dobaj. In če je bila prejšnjič naloga tekmovalcev pripraviti jed s faktorjem presenečenja, bo tokrat faktor presenečenja kar glavna sestavina. Karim Merdjadi: "Upamo si trditi, da je nihče izmed vas še ni uporabil v kulinariki." Tekmovalci bodo vidno presenečeni nad resnično posebno delikateso. Nik: "To je šala. To ni zares."