Kaj si o tekmovalcih nove sezone MasterChef mislijo sodniki?

Vse bližje je dan, ko bomo spet vsi skupaj nabrusili nože, zagreli pečice in oblekli predpasnike. Na POP TV namreč to pomlad prihaja nova, deseta sezona šova Masterchef Slovenija. V jubilejni ediciji najslavnejšega kuharskega šova se bo za 50.000 evrov pomerilo 15 novih tekmovalcev. O tem, kaj lahko pričakujemo od nove generacije kuharjev, smo se pogovarjali z novo sodniško trojko. Karimu in Luki se je namreč pridružil kuharski mojster Mojmir Šiftar.

Letošnjo pomlad se na male zaslone ponovno vrača priljubljen kuharski šov MasterChef Slovenija, tokrat v jubilejni deseti sezoni. Nova sodniška postava je pripravljena na novo sezono, predvsem pa na nov tekmovalce. Kakšni pa so prvi vtisi po snemanju? "Impresiorani smo. Predvsem nad znanjem enega tekmovalca, ki je do danes ogromno pokazal. Do te točke v vseh sezonah največ," je razkril Karim Merdjadi, Luka Jezeršek pa se je strinjal z njim. "Vsaka sezona je nek svoj paket, vsaka sezona je unikatna," je še dodal.

Še posebej unikatna pa bo za sodnika, ki je, kot pravi Karim, 'tanov' pr' hiš. Za Mojmira Šiftarja je to prva sezona v šovu MasterChef Slovenija. "Za nazaj ne morem govoriti, a za zdaj sem navdušen. 15 tekmovalcev, 15 zgodb, 15 okusov, 15 slik. Vsak je svoja zgodba. Pričakoval sem manj, kot so pokazali in res sem navdušen," je priznal novopečeni sodnik in dodal: "Navdušujejo iz kroga v krog, iz izziva v izziv in sam mislim, da smo na pravi poti, da najdemo zmagovalca."

Tekmovalci šova zaenkrat še niso vajeni kamer, zato so nasveti sodnikov, kako se sprostiti, vsekakor na mestu. "Ko se kamere prižgejo, avtomatsko pride živčnost, a zelo hitro tako tekmovalci kot tudi mi ugotovimo, da kamera ni bavbav. Ko si enkrat v MasterChefu, začneš tekmovati, od začetka je to nekakšen tabor, ko se bližamo finalu pa vsi ugotovijo, da je to resno tekmovanje in vse ostalo odmislijo," je povedal Luka. "Za vsako kamero se skriva človek, ki ne grize, samo to morajo vedeti tekmovalci," je dodal Karim, Mojmir pa je opozoril na bolj pomemben izziv, kot so kamere. "Bolj se morajo bati naše ure, ker je to večji pritisk," je podaril.

Nova sodniška postava je pripravljena na novo sezono, predvsem pa na nov tekmovalce. FOTO: Lipar Design icon-expand