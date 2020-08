Kaja Balentič se zaradi drame nikoli ne bi prijavila v šov Kmetija

Aktualna tekmovalka kuharskega šova MasterChef Slovenija, Kaja Balentič, se je v spomladanskem delu priljubljenega šova predstavila kot navdušenka nad mesom in slaščicami. Pred začetkom jesenskega nadaljevanja šeste sezone, ki se vrača v četrtek, 3. septembra, ob 20. uri, nam je zaupala, kaj vse je počela med samoizolacijo in poletjem.

Kaja Balentič si letos ni vzela časa za dopust, ampak je izkoristila čas za najbližje in kariero, veliko pa ji je pomenilo tudi, da je znova lahko izkoristila izgubljene trenutke s svojo psičko Nyx, mešanko med pitbullom in buldogom. "Med karanteno sem si vzela čas in si naredila cilje za naprej. Nadoknadila sem tudi čas s psičko Nyx, družino in prijatelji. Kmalu pa so se tudi začeli projekti. Z Ano, Tanjo in Kristino sodelujem v firmi AfterChef, kjer pripravljamo izjemne večerje s prav posebnim doživetjem. Prav tako sem se zaposlila na Občini Ankaran, kjer sem na mestni plaži Valdoltra postala vodja kuhinje, ob sobotah pa sem v baru Na Študentu kuhala hrano, ki smo jo delili zastonj, da so ljudje še rajši prišli in se imeli lepo s polnimi želodci. Ogromno se dogaja, zato dopust pride šele pozimi."Poleg omenjenih deklet, s katerimi sodeluje pri novem projektu, pa je stike ohranila še z Ano Potočnik in Gašperjem Peklajem, s katerima je vzpostavila dober prijateljski odnos.

icon-expand Kaja Balentič je poletje izkoristila za delo. FOTO: POP TV

Ker je velika oboževalka sladic in mesa, se je temu posvečala tudi med samoizolacijo."Med karanteno sem se posvetila pripravi klasičnih jedi, glede na to, da sem v MasterChef kuhinji precej eksperimentirala. Pripravila sem veliko tort, kar je moja velika strast, veseli pa so jih tudi moji prijatelji in znanci. Seveda pa sem izkoristila tudi sončne dni za jedi z žara na vrtu z očetom." Primorka se je med drugim v oddaji opravičila svoji mami, ker se je bala, da ji pri izzivu z mesom ne bo šlo najboljše. Kaj pa so si mislili družinski člani, ko so jo gledali na malih ekranih?"Najbolj so se smejali mojim izjavam in so bili precej presenečeni, ker sem pokazala stvari, za katere niso vedeli, da jih znam narediti."

Ob vprašanju, ali bi se še enkrat prijavila v šov MasterChef Slovenija, pa pravi:"Če dobro pomislim, je bilo letos ogromno drame (več kot dejanskega kuhanja) in bi morala dvakrat premisliti, če bi se še enkrat prijavila. Ravno zaradi takšnih razlogov Kmetija zame odpade." Kaja je že večkrat dokazala, da rada poprime za delo in je vedno aktivna, zato ni čudno, da sodeluje pri več projektih hkrati."To, da sem se pojavila na televiziji, mi precej pomaga pri iskanju službe. Veliko ponudb sem dobila za sezonske projekte, glede na to, da mi je všeč, da sem povsod po malo, mi to zelo odgovarja, rada sodelujem na več projektih hkrati,"je povedala za 24ur.com.

Za konec pa je aktualna tekmovalka kuharskega šova MasterChef Slovenija še povedala, da ima še veliko ciljev. "Ciljev za naprej je malo morje. Vsekakor na prvem mestu ostaja odprtje svoje restavracije, kjer bi se popolnoma posvetila mesu. Jeseni se nameravam zaposliti v restavraciji ali hotelu, kjer se bom lahko kaj novega naučila. Tam imam namen delati vsaj eno leto, da pridobim dovolj izkušenj, privarčujem denar, si počasi poiščem stanovanje, in vsako sekundo svojega življenja želim posvetiti kulinariki."