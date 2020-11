Kaja Jurač je v MasterChefu Slovenija odkrila sladko strast

Večer pred finalom je bil res zelo napet, spala nisem skoraj nič, samo razmišljala sem o krožnikih in svoji družini. Moram priznati, da je bilo zelo težko zbrati vse misli in se sprostiti. Ko sem prebrala pismo, so me navdala čustva, spomnila sem se na vse, kar sva s fantom dala skozi. Zelo lepi spomini, res! Ko sem pa pogledala video, ki so mi ga poslali vsi, sem si pa najbolj želela, da bi bili z mano v studio in bi jih lahko samo objela. Bi bilo že dovolj!

Kot si nam zaupala, si bila večer pred velikim finalom zelo napeta. Misel na družino ti je vlivala moči in prav njihove besede si slišala pred začetkom kuhanja. Kako sta pismo in video sporočilo vplivala nate?

Na koncu sem bila čisto obupana, zato ker mi je spet zmanjkalo časa, da bi jed lepo servirala. Ja, besede Kaje in Žana so mi veliko pomenile, saj ti ob takšnem pritisku in stresu vsaka spodbuda seže do srca in te napolni z dodatno energijo.

Ker se je moj partner odločil za srnin hrbet, sem bila presrečna. Če bi sama izbirala, bi izbrala točno to sestavino. In ja, en dan prej sem Roku razlagala, kakšen krožnik bi naredila, če bi imeli proste roke, in on me je zelo dobro poslušal. (smeh)

Hmmmm, težko rečem, kaj bi prevagalo. Vsako obdobje je bilo zame posebno in seveda vsako drugačno. Bo pa definitivno vsako od teh obdobij imelo posebno mesto v mojem srcu in spominu. Edino, kar se precej razlikuje, je to, da sem v MasterChefu zaradi stresa shujšala za pet kilogramov, pri nosečnosti sem jih pa pridobila 20. Kar se tega tiče je MasterChef v prednosti. (smeh)

Tvoj partner te je v pismu spomnil na tvoji nosečnosti. Če bi na tehtnico dali to obdobje in MasterChef Slovenija, v katero smer bi prevagala?

Sodniki so ti za glavno jed namenili kar nekaj komplimentov, a sta se tvoja sotekmovalca spet odrezala bolje, zato si se morala posloviti tik pred superfinalom. Kako velik uspeh je bil to zate?

Tudi če nisem zmagala, sem bila zase že zmagovalka. Dosegla sem več kot sem si na začetku zadala in sem zelo ponosna nase. Sem pa zelo ponosna na komentarje, saj so se mi zdeli zelo korektni. Že na začetku me je bilo najbolj strah, da pri okusih ne bom dovolj drzna in res sem imela ročno preveč zategnjeno.

Kako se je bilo vrniti v objem tvojih najdražjih?

Že ko sem se vozila proti domu, so me oblivala čustva. Dve uri vožnje domov sta se mi zdeli kot cela večnost! Doma so bili vsi zbrani in so me čakali. Tekle so solze sreče.

Kako so komentirali tvojo pot v šovu?

Moji domači so zelo ponosni name. Vsi pravijo, da sem zelo obogatila znanje o kulinariki. So pa tudi presenečeni, da tako dobro funkcioniram pod časovnim pritiskom. Za njih sem definitivno zmagovalka.

V MasterChefu se je prebudila tvoja ljubezen do kuhanja, pred tem si namreč želela postati vzgojiteljica. Ali si že prizadevaš, da bi postala tako vrhunska kuharica kot so sodniki?

Ko sem bila v MasterChefu in smo vsak dan kuhali in preizkušali nove jedi, me je to čisto prevzelo. Ampak sedaj, ko sem spet v realnem življenju, in sploh v tej časih, ki jih sedaj preživljamo, je to zelo težko. Tako da sedaj v tej smeri ne razmišljam.

Kako je šov še vplival nate in morda tudi na tvojo poslovno pot?

Moja poslovna pot se ni dosti spremenila, so pa druge prednosti, ki mi jih je šov prinesel. Našla sem nov hobi in to je peka tort. Zelo rada se igram z okusi in dekoriranjem tortic. Mogoče mi kdaj uspe v tej smeri. Prepoznavnost na ulicah, ljudje so zelo veseli, da se lahko fotografirajo, spregovorijo kakšno besedo z mano. Je kar nekaj lepih in pozitivnih stvari.