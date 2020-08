Kaja Jurač: Osrečuje me to, da se v svojem telesu dobro počutim

Tekmovalka aktualne sezone kuharskega šova MasterChef Slovenija, ki se jeseni vrača na televizijske zaslone, uživa v letošnjem poletju. Kaja Jurač, ki je gledalce navdušila s svojimi kuharskimi veščinami, iznajdljivostjo, borbenostjo ter ženstvenim videzom, pravi, da bo letošnja jesen zanjo prelomna – čaka jo namreč dolgo pričakovani estetski poseg.

Kaja Jurač je ena od desetih amaterskih kuharjev, ki so se pod budnim očesom strogih žirantov prebili med najboljše. Svojo pot v MasterChef kuhinji bodo nadaljevali že to jesen. 31-letnica pred napornimi jesenskimi obveznostmi čas preživlja v krogu družine, za njo je že nekaj dopustniških dni, veseli pa se še krajšega morskega oddiha. Kaja je povedala, da je trenutno situacijo, ki je nastala zaradi pandemije koronavirusa, obrnila sebi v prid: ''To poletje mi je pisano na kožo, saj sem zaradi korone ostala brez službe. Tako to poletje počnem vse, kar me veseli.'' Simpatični mamici dveh otrok se je tako končno ponudila priložnost, da si je vzela čas zase in se posvetila mislim na prihodnost: ''Res imam veliko časa zase in za razmislek o tem, kakšni bodo moji naslednji cilji.''

icon-expand Kaja je z družino nekaj časa preživela na otoku Krk, kamor se bo kmalu vrnila. To poletje se posveča sebi in družini. FOTO: osebni arhiv

Z družino je nekaj poletnih dni preživela na Krku, kjer so se imeli odlično: ''Napolnila sem baterije, se posvetila otrokoma in partnerju, nekaj dni na otoku pa nas čaka še v času pred zaključkom poletja.''Jeseni načrtuje nekaj poslovnih dogodivščin, za katere upa, da jih bo uspela izpeljati. Večjih načrtov za prihodnost pa nima, saj pravi, da jo v življenju marsikaj veseli. Čeprav se s kuhalnico v roki izvrstno znajde, pa je prava strast povezana z modo in oblačili: ''V življenju me veseli marsikaj, želela bi početi veliko stvari, težko se je odločiti samo za eno, kar mi malo meša štrene. Vsekakor pa sem doma v svetu mode in oblačil. Moj plan za prihodnost ni kuharsko obarvan. Svojo prepoznavnost bom izkoristila na samostojni poti, povezani z modo in lepoto.''

Že zaradi dela v kozmetični in frizerski branži Kaji estetika pomeni veliko. Rada ima vse, kar je lepo, pozorna pa je tudi na svojo izbiro oblačil, zunanji videz ter dobro počutje. Zato se je odločila, da tudi sama izpelje spremembo, ki ji bo pomagala do večje samozavesti in želenega videza. ''Rodila sem dva prečudovita otroka in moje telo se je zelo spremenilo, kar mi je zelo zbilo samozavest. Veliko sem razmišljala o posegu prsi in po dolgem razmisleku sem se odločila za operacijo,'' je o načrtovanem posegu povedala Kaja. Pravi, da se ji v današnjem času takšna operacija več ne zdi tabu. Estetske posege pa zagovarja z besedami: ''Če imaš možnost in se boš bolje počutil, stori to! Življenje ti ponuja veliko, ti pa moraš znati izkoristiti priložnost.''

icon-expand Zmeraj urejena mamica dveh otrok si želi v prihodnosti uresničiti svoje cilje na področju mode in lepote. Pogosto namreč dobiva vprašanja glede svojega atraktivnega videza. FOTO: osebni arhiv

Korošica, ki si je glede operacije vzela kar nekaj časa za razmislek, se je odločila za poseg pri estetskemu kirurgu dr. Amadeju Lahu. Zanj je dobila mnogo priporočil. Tudi sama se je prepričala, da je njena odločitev prava, saj bi ga opisala kot človeka z neverjetno energijo:''Vse mi je razložil in tako sva se zmenila, da se vidiva jeseni in opraviva poseg!''Operacije je ni strah, saj kirurgu Lahu popolnoma zaupa: ''Preživela sem dva carska reza, tako da bom tudi to. O strahu pa sploh ne razmišljam.''Okrevanje je pri načrtih za prihodnost ne bo omejevalo, veseli pa jo tisti občutek osebnega zadovoljstva, ki ji jo bo nova pridobitev na telesu prinesla: ''Če imam možnost, jo bom zgrabila. Zavedam se, da bo to prineslo tudi veliko negativnih komentarjev, ampak na to se sploh ne oziram.''

icon-expand Kaja je tudi v MasterChef kuhinji zmeraj urejena. Pravi, da je samozavest ključna za doseganje življenjskih ciljev FOTO: POP TV

Za svoj videz in izbiro oblačil pogosto prejema zgolj pohvale in komplimente, saj je vedno urejena, tudi v kuhinji oddaje MasterChef. V enem od intervjujev je omenila, da je za to hvaležna dobrim genom: ''Moja mama in oče sta videti fantastično in mladostno, zelo sta lepa, tudi moja babica in dedek se zelo dobro držita, moja babica je pri svojih 74 letih vsak dan urejena od glave do pet in aktivna vse dneve, tako da sem ponosna na družino in tako dobre gene.''Urejen videz za njo predstavlja rutino, ob tem pa misli, da bi morala vsaka ženska imet prvo rada sebe in dati nekaj nase: ''Vsaka ženska je po svoje lepa in ne vem zakaj ne bi tega izkoristile. Če si urejen imaš tudi večjo samozavest in samozavest je v življenju zelo pomembna!'' Kajo pa v življenju ob samozavesti odlikuje tudi odkritost – to je lastnost, ki jo ceni tudi pri drugih: ''Že od nekdaj sem takšna, odločna z veliko cilji v življenju. Zdi se mi, da lažje prideš skozi življenje, če si odkrit in direkten. Čeprav se tudi zaradi tega kdaj pojavi težava, saj me veliko ljudi oceni, da sem samovšečna in imam oster jezik. Vendar tisti, ki me poznajo vedo, da sem le preprosta oseba z močnim karakterjem! ''