Kaja Naveršnik: MasterChef ni le bitka za pokal, ampak šola karakterja

OGLAS

Tekmovanje si pričela z bitko za predpasnik, v kateri so sodniki preverjali vaše poznavanje kuharskih osnov. Priborila si si ga v šestem krogu s svojo trmo, vztrajnostjo in tekmovalnostjo. Kakšna preizkušnja je bila to zate?

Bitka za predpasnik je bila zame izjemno intenzivna izkušnja. Vsak krog je predstavljal novo oviro, ki sem jo morala premagati s svojo odločnostjo in strastjo do kuhanja. Ko sem končno osvojila predpasnik, sem občutila nepopisno veselje in ponos, saj sem dobila potrditev, da sem na pravi poti.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV









MasterChef Slovenija 2025 icon-picture-layer-2 1 / 6

Takrat se je tekmovanje šele pričelo in v prvem tednu si se na balkon povzpela kot najboljša MasterChef učenka. Ni bila petica, dobila si oceno 4, a je bila ta ogromen razlog za veselje. Od kod tvoje kulinarično znanje oziroma razgledanost?

Moje kulinarično znanje izhaja iz ljubezni do kuhanja, ki se je še poglobilo, ko sem se preselila na Domačijo Kovačnik svojega fanta. Tam sem imela priložnost raziskovati tradicionalne jedi in se učiti od babice in Aljaževe mame, kar mi je omogočilo širši vpogled v kulinarični svet.

V drugem tednu tekmovanja si bila prvič resneje ogrožena. Najprej se je zalomilo pri kuhanju z Eriko Črnigoj. Kako danes gledaš na vajino sodelovanje, med katerim sta trčila vajina načina kuhanja in komunikacije?

Sodelovanje z Eriko je bilo izziv, saj sva imeli različne pristope h kuhanju in komunikaciji. Vendar verjamem, da so takšne izkušnje dragocene, saj te naučijo prilagajanja in timskega dela, kar sta ključni veščini v kulinariki.

Povsem druga zgodba po neuspeli roladi je bila s torto iz palačink, s katero si navdušila sodnike, nakar si ponovno pristala v paru z Eriko. Vajine polnjene paprike so razočarale sodnike, sama pa si razočarala še Eriko, ki si jo krivila za neuspeh. Kakšen je tvoj komentar na ta neljubi zaplet?

Vsaka preizkušnja prinese vzpone in padce. Uspeh s torto iz palačink mi je dal zagon, medtem ko so polnjene paprike pokazale, da je komunikacija v timu ključna. Iz te izkušnje sem se naučila, kako pomembno je prevzeti odgovornost za skupne rezultate in se učiti iz napak.

Sledil je individualni izziv, na katerem ste pripravljali ribo v škrniclju. Kuhanja si se veselila, saj sta si ravno večer poprej z Barbaro Ribič ogledali podoben način priprave, a ti ni uspelo. Kakšen video sta si pravzaprav ogledali in ali je bil izziv vendarle drugačen?

Z Barbaro sva si ogledali video o pripravi ribje jedi v škrniclju, kar naju je navdihnilo. Kljub temu je bil izziv v oddaji nekoliko drugačen, kar je zahtevalo prilagoditev in hitro razmišljanje. To mi je pokazalo, da je v kulinariki pomembno ne le slediti receptom, temveč tudi razumeti tehnike in biti prilagodljiv.

S pripravo ribjih jedi ste nadaljevali tudi na izločitvenem testu, tokrat z manj znanimi ribami. Nekateri tekmovalci so zelo vešči v tem, da med kuhanjem preberejo sodnike, kar jim je tudi v veliko pomoč. Ali med pripravo nisi zaznala Mojmirjevega neodobravanja tvoje ideje za rižoto?

Med kuhanjem sem bila osredotočena na svojo jed in morda nisem dovolj pozorno spremljala odzivov sodnikov. To je bila pomembna lekcija, da je treba biti pozoren na vse vidike. Tako na pripravo jedi, kot na namige in povratne informacije sodnikov, ampak žal prepozno.

Do konca si bila prepričana v svojo jed, pričakovala si balkon. Kako veliko razočaranje je bilo zate, ko si se namesto tega morala posloviti od pokala?

Seveda je bilo razočaranje veliko, saj sem verjela v svojo jed in si želela napredovati. Vendar sem to vzela kot priložnost za rast in spoznanje, da je vsaka izkušnja, tudi če se ne konča po pričakovanjih, dragocena za nadaljnji razvoj.

Luka Jezeršek ti je ob slovesu namenil zelo lepe besede. "Si prisrčna, zavzeta, nasmejana, zgovorna, znanje je vprašanje časa, veliko ga imaš, veliko ga lahko še osvojiš. V našem poklicu te vrline, ki sem jih ravnokar naštel, veliko, veliko štejejo. In taki ljudje, ki nosijo tako veliko srce, kot ga nosiš ti, so po moje lahko nek steber gostoljubja v takšni in drugačni obliki," je povedal. Koliko ti to pomeni?

To mi pomeni res ogromno. Ko nekdo, kot je Luka, s takim znanjem, izkušnjami in ugledom v kulinaričnem svetu izreče lepe besede, to ni le pohvala, ampak tudi potrditev, da sem na pravi poti. Njegove besede me niso samo ganile, ampak so mi dale še več motivacije in samozavesti, da vztrajam, rastem in dajem vse od sebe v kulinaričnem poklicu. In poudaril je srce, ker verjamem, da prav toplina ustvarja pravo gostoljubje.

Na balkonu je ob tvojem slovesu steklo nekaj solzic. Kako si se počutila sama, ko so se za teboj zaprla vrata MasterChef kuhinje?

Ko sem stopila skozi tista vrata, me je preplavila čustvena mešanica žalosti in ponosa. Ja, nekaj solz je bilo tudi mojih. Ne zaradi poraza, ampak ker sem zapuščala prostor, kjer sem doživela ogromen osebni in profesionalni preboj. Bila sem pripravljena ostati še dlje, boriti se še močneje, a obenem sem vedela, da me zunaj čaka nova kuhinja. Tista prava, tista moja.

Kakšna je bila vrnitev med tvoje najdražje in kako so komentirali tvojo pot v tekmovanju?

Vrnitev je bila kot topel objem po dolgem dnevu. Moji najbližji so me pričakali z odprtimi rokami in neverjetno podporo. Njihove besede so bile polne ponosa, a tudi realnih napotkov. Vsi so videli mojo predanost in srce, ki sem ga pustila v vsaki jedi. In ja, na kmetiji smo tisti večer jedli prav dobro večerjo!

Ob slovesu si povedala, da se šele zdaj pričenja učenje in delo. Kakšne načrte za prihodnost imaš?

MasterChef je bil moj začetek, ne moj vrh. Zdaj je čas za konkretne korake. Sodelovanja s slovenskimi chefi, izobraževanja v tujini, vračanje k lokalnim surovinam in povezovanje s turizmom. Želim ustvariti koncept kulinaričnega doživetja, kjer se prepletata tradicija in sodobna interpretacija, nekaj avtentičnega, domačega, a drzno mojega. In seveda pripravljam tudi lastne večerje na naši Domačiji Kovačnik.

icon-expand FOTO: osebni arhiv temovalke

icon-expand FOTO: POP TV

Kaja Naveršnik icon-picture-layer-2 1 / 2

Tekmovanje se nadaljuje, za 11. MasterChef pokal se bori še 13 tekmovalcev. Kdo bi ga lahko po tvojem mnenju odnesel domov in za koga boš navijala?