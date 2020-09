Kaja namigovala na simpatije v MasterChefu, Gašper vse zanika

Ko sta se za mesto na balkonu borili dve skupini, znotraj teh pa še en par kuharjev proti drugemu, je Kaja Jurač namignila, da so med Ano Potočnik in Gašperjem Peklajem simpatije. Tekmovalka je povedala, da verjame v sladico, ki jo je pripravljala, a je bila prepričana, da se bo Gašper odločil za Anino. Kaja: “ Ana je simpatična punca in je verjetno Gašperju zelo všeč. In zato mislim, da ko ga samo pogleda, Gašper točno ve, da se mora odločiti za njen krožnik. ”

Kjer je dim, je ponavadi tudi ogenj, toda na vprašanje, ali mu je Ana všeč, nam je Gašper odgovoril: “Ne, na tak način. Vedno se postavim v bran nekomu, ki je majhen in deluje ranljiv, in jaz sem jo ocenil kot osebo, ki se je zdela ranljiva v šovu. In zdelo se mi je, da bi znala ceniti to, da človek naredi dobro potezo zanjo, da je ne pusti na cedilu.” Prvič ji je na pomoč priskočil na izzivu, na katerem je bila povsem odvisna od sotekmovalcev. Gašper: “Na tistem izzivu sem ji prinesel praktično vse. Če sem odkrit, nisem prepričan, da bi v nasprotnem primeru dobila dve sestavini.”

Tudi Žan je med zadnjim skupinskim izzivom komentiral: “Saj je vsem jasno, da drug drugega vlečeta na balkon. Saj nismo slepi.” Gašper odkrito pove, da se je med njim in Primorkama res oblikovalo zavezništvo: “Absolutno. Žal je šov 10 odstotkov prikazanega skupaj preživetega časa, ostalih 90 imaš pa ti ljudi v vseh možnih situacijah, samo v tistem gorečem elementu, za štedilnikom pa ne. In takrat se dogaja marsikaj in se govori marsikaj in se vršijo neznanski čustveni in psihološki pritiski. In potrebuješ neko zaledje, ne potrebuješ ljudi, ob katerih se počutiš, da ti bodo ob prvi priložnosti zarili nož v hrbet. Občutek imam, da sem pri Primorkah zadel pol pol, kar je bolje kot je doživela večina ostalih tekmovalcev. Tukaj mislim, da je Kaja Balentič bila fantastična, da je iskrena in delovna in 100-odstotno točno to kar reče, pri njej drži.”