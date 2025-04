Kaja Naveršnik: Strahu je rekla 'ne' in slavila

Kajo Naveršnik so neuspehi ob začetku novega tedna MasterChef tekmovanja silno potrli. Novo moč je našla v sebi in podpori svojih domačih, nato pa se je pogumo soočila z izločitveno preizkušnjo in jo opravila z odliko. Skupaj z njo so se neizmerno veselili njeni najdražji.

Mlada Kaja Naveršnik v MasterChef tekmovanju navdušuje s svojo ljubeznijo do kuhanja in veliko željo, da postane priznana kuharica. Njena nalezljiva dobra volja in nasmeh pa sta v zadnjem tednu izginila, saj ji iz izziva v izziv nikakor ni uspelo priti na balkon. Po kuhanju v parih in individualni preizkušnji se je tako znašla na izločitvenem testu, na katerem so tekmovalci pripravljali torto iz palačink. Takrat pa je znova pokazala neizmerno voljo in borbenost. "Dovolj imam tega, da me je strah. Dovolj imam tega, da se skrivam. Hočem vam dokazati, koliko sem sposobna," je povedala Karimu Merdjadiju. Pravi, da je moč črpala iz sebe in iz vseh preteklih izkušenj: "Vedela sem, da če želim napredovati, ne morem več dovoliti strahu, da me zavira. MasterChef je veliko več kot samo kuhanje – je pritisk, soočanje s samim sabo, mentalni boj in seveda nezavedno dokazovanje sebi, domačim in seveda sodnikom, ki jih izredno cenim in želim, da opazijo ves moj trud."

Kaja Naveršnik je na izločitvenem testu navdušila sodnike. FOTO: POP TV icon-expand

Kaja je večkrat poudarila, da gredo zasluge za vso znanje, ki ga je prinesla v MasterChef kuhinjo, njenim domačim, za kar jim je neizmerno hvaležna. Na njeni poti jo tudi podpirajo in so ponosni nanjo, zato so jo ob mislih nanje in na svoja ljubljena nebesa na Pohorju v težkih trenutkih premagala čustva. Kaja: "Ko si v takšni situaciji, se še bolj zaveš, kdo so ljudje, ki te podpirajo in zaradi katerih si sploh tu. Moji domači so mi dali ogromno znanja in spodbude, zato mi je misel nanje vlila dodatno moč. Pohorje je moj dom in, ja, takrat sem ga res pogrešala. V tej kuhinji smo vseeno neznanci, ki delamo, se učimo, smejimo in tudi kdaj jokamo skupaj in se tolažimo. Ni pa to domač človek."

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

Kajina sladka lepotica icon-picture-layer-2 1 / 2