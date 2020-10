Kaja odgovarja na očitke izpadle Ane: Napad je najboljša obramba

Kaja Jurač se je odzvala na izjavo Ane Potočnik, češ da je tako daleč v tekmovanju MasterChef Slovenija prišla s pomočjo Žana Milosavljeviča.

Med četrtkovo izločitveno oddajo, ko sta se za nadaljnji obstanek v tekmi za pokal in 50.000 evrov denarne nagrade borili Ana Potočnik in Iza Logar, je večina tekmovalcev na balkonu navijala za slednjo. Do Ane so bili precej kritični, Kaja Jurač je izjavila, da si ne zasluži mesta med najboljšo sedmerico. Ana je v intervjuju ob izločitvi povedala: “Za Kajo Jurač imam pa samo en komentar: celoten šov se ‘šlepa’, tako da ji Žan vse pove z balkona in mislim, da je ona zadnja, ki lahko kaj takega izjavi, saj sem jaz za razliko od nje prišla tako daleč sama, brez Žanove pomoči. Mislim, da bi bilo bolje, če bi ta komentar zadržala zase.”

Kaja se je odzvala na Anino izjavo: “Napad je najboljša obramba. Videti je, da Ana težko prizna, da se res ni izkazala na slanih jedeh in napada mene, češ da sem se ‘šlepala’ iz oddaje v oddajo. Zdi se mi, da sem v oddajah pokazala veliko svojega znanja. Glede na to, da sem popolna amaterka in mi manjka še kar nekaj znanja, sem se pa tudi obrnila na Žana, da mi je pomagal. To priznam in v tem ne vidim nič slabega, kajti na koncu si sam za kuharsko postajo in moraš sam dati jed na krožnik, če ti pa vmes kdo pomaga, pa hvala bogu, da to sprejmemo.”

Kaja pravi, da ni bila edina, ki se je tu in tam zanesla na pomoč z balkona. Kaja: "Vsi tekmovalci smo se, ko smo zabredli v težave, obrnili na balkon in vprašali, če česa nismo vedeli. In to še ne pomeni, da sem se sama 'prišlepala'. Na balkonu nisem bila velikokrat, saj sem vedno šla na individualni test ali celo na izločitvenega, tam pa že moraš pokazati tudi nekaj svojega znanja."