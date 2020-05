Kaja se je bala komentarja svoje mame, njena reakcija jo je presenetila

Kaja Balentič se je bala, kako bo njena mama komentirala njeno nepoznavanje kosov mesa, a je bila ta na koncu ponosna nanjo. Ponosna je lahko tudi na to, da ni pokazala strahu pred tekmovalcem, ki velja za močnega konkurenta.

Ko sta morali Kaja Balentič in Jerneja Trofenik Dimnik v odločilnem dvoboju skupinskega izziva prepoznati različne kose govejega mesa, so gledalci in nekateri njuni sotekmovalci pričakovali, da bo 23-letnica Primorka nesporna zmagovalka dvoboja, saj dela v mesnici. Pa ni bilo tako in tudi sama ni bila najbolj zadovoljna s pokazanim. Kaja:"Res je, ljudje so pričakovali, da bom poznala vse kose mesa. Res je, da delam v mesnici, ampak jaz brišem police, zlagam čevapčiče in računam na blagajni. Jaz nisem mesarka. Ne vem tudi, od kod Jerneji podatek, da sem mesarka. To, da imam zelo rada meso, še ne pomeni, da sem mesarka. Ne smem delati za pultom ali v razkosevalnici, ker nimam ustrezne izobrazbe za to. Vse, kar sem vedela o kosih mesa, sem se naučila sama iz knjig ali z interneta. Tudi sama sem pričakovala več in sem bila razočarana nad seboj. Ko sem se zmotila pri prvem, najlažjem kosu, sem bila zelo razočarana."

Kaja med dvobojem z Jernejo FOTO: POP TV

Kaja se je bala, kako bo vse skupaj komentirala njena mama. Kaja: "Z mamo sva skupaj gledali oddajo in se je zelo nasmejala, ko sem se ji opravičila po televiziji. Za kakšen kos je bila presenečena, da ga nisem prepoznala, ampak ne glede na vse je bila vesela in ponosna name, kar mi je najbolj pomembno. Kot sem že rekla, sem bolj razočarala sebe kot koga drugega." Se je pa po izzivu v MasterChefu kar sama lotila učenja: "Izposodila sem si knjigo, kjer je vsak kos opisan zelo natančno in razdeljen na še manjše dele, od govedine, svinjine, jagnjetine in tako naprej."

Zmaga je bila grenko-sladka FOTO: POP TV