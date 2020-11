Kaji pred finalnim kuharskim obračunom napeti, a borbeno nastrojeni

Bliža se veliki finale MasterChefa Slovenija, kjer se bo Žan Milosavljevič spopadel z dvema Kajama. Zanimalo nas je, kakšne adute imata v rokavu, da premagata druga drugo in tekmovalca, ki velja za precej trd oreh.

Kaja Jurač se je sredi bitke za finale že poslovila, nakar sta z Žigo Derškom dobila še eno možnost, da si prikuhata dragoceno vstopnico. Po nepričakovanem preobratu je zadnje mesto pripadlo prav njej. Kaja Jurač o pripravah na finalni obračun: “Za finale sem se poskušala čim bolj sprostiti in čim bolj odmisliti konkurenco, zaupati sama sebi in se boriti do konca. Večer pred finalom sem bila zelo napeta, v mislih sem imela pokal in mojo družino. Moram pa priznati, da se je bilo zelo težko sprostiti, saj je bila prejšnja oddaja res zelo naporna, in z mislimi sem bila že doma. Ko se je finale približevalo, sem bila zelo napeta, v mislih sem imela tisoč stvari, kaj nas čaka, ampak misel na družino mi je vlila moči in pozitivno energijo. Naredila sem načrt, kaj bi lahko skuhala, če bi lahko kuhala po svojih željah.”

icon-expand Trenutek, ko sta z Žigo Derškom dobila še eno možnost, da si prikuhata vstopnico za veliki finale FOTO: POP TV

In kakšne adute ima Kaja J. v rokavu? Kaja: “Žan in Kaja B. sta močna konkurenta, sploh Žan, saj ima že kar nekaj let izkušenj v tej smeri. Tudi Kaja je zelo drzna in ima veliko znanja! Boj bo zelo težek, ampak jaz ostajam zvesta sama sebi in ostajam v smeri domače tradicionalne hrane, ki jo bom poskušala nadgraditi.”

Kaja Balentič se je na finalni balkon povzpela skupaj z Žanom Milosavljevičem. Če jima je veliki met uspel s skupnimi močmi, pa bosta v zadnji oddaji sezone velika nasprotnika. Kaja Balentič o pripravah na kuharski obračun: “Ko sem se pripravljala na finale, je bilo vse skupaj precej stresno, ker smo imeli na voljo zelo malo časa. Poskusila sem sestaviti čim bolj raznolik meni. V glavi sem imela več variant za predjed, glavno jed, za sladico pa sem se trudila preizkusiti čimveč različnih tehnik od krem do biskvitov, piškotov, glazur in tako dalje. Dan pred finalom sem vadila cel dan. Različne kombinacije okusov, serviranje, ... Ampak sem se ustavila in si rekla, da grem rajši prej spat, da bom za finale naspana, kot da se pozno v noč mučim s kuhanjem. Ne morem verjeti, ampak sem tako hitro zaspala, čeprav sem bila nenormalno živčna.”

icon-expand Veselje Kaje Balentič na finalnem balkonu, ob njej tretji finalist Žan Milosavljevič FOTO: POP TV

Kaja B. še dodaja, da je bila na dan velikega finala pripravljena zmagati. Kaja: “Kajo J. in Žana lahko premagam ne glede na vse, ker imam takšno strast do kuhanja in ljubezen do hrane. Ampak tudi če ne zmagam, sem svoje dosegla, saj sem pred celo Slovenijo pokazala svojo strast do kuhanja.” Ne zamudite finalnega kuharskega obračuna jutri ob 20. uri na POP TV. Zadnja oddaja letošnjega MasterChefa Slovenija pa vas že čaka naVOYO.