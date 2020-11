Kajine solze sreče ob 2. mestu: Pokal je na nek način šel z mano na Obalo

Kaja Balentič se je zadnje bitke v MasterChefu Slovenija lotila z ljubeznijo in sproščenostjo, ki jo čuti vsakič, ko stopi v kuhinjo. Kljub temu, da je zmago slavil Žan Milosavljevič, je ob koncu tekmovanja čutila veselje in zadovoljstvo.

Dan pred velikim finalom si bila, kot si nam zaupala, neverjetno nervozna, v velikem finalu pa si bila pripravljena na zmago. Bila si neverjetno motivirana in polna energije. Kdaj se je zgodil ta preskok? Takoj ko stopim v kuhinjo, se moje misli zbistrijo. Ko vem, da grem nekam, kjer bom kuhala, se pomirim. To me sprošča in tako kot nekateri ljudje jedo, ko so živčni, grem jaz kuhat in vem, da bo vse v redu!

icon-expand Kaja tik pred začetkom kuhanja v velikem finalu FOTO: POP TV

So vas pa sodniki pred začetkom kuhanja presenetili s pismi in video sporočili vaših najdražjih. Kako je oboje vplivalo nate in na tvoje kuhanje? Video sporočilo in pismo mojih najdražjih sta me še bolj spodbudla, da sem kuhala še z večjo ljubeznijo in sem bila še bolj zagnana in sproščena. Sodniki so bili izredno navdušeni nad vašimi jedmi, kar pomeni, da ste resnično napredovali. Kako dobra kuharska šola je bil zate MasterChef Slovenija? V MasterChefu sem najbolj spoznala sebe. Kakšni so moji okviri kuhanja in kako lahko stopim ven iz njih. Spoznala sem nove tehnike in kombinacije okusov, ki jih lahko uporabim na milijon načinov. S pedjedjo si si prislužila 3 točke manj od Žana, z glavno jedjo pa si rezultat skoraj izenačila. Kakšne misli so se takrat podile po tvoji glavi? Super! Pri predjedi sem se že zavedala, da greva jaz in Žan v superfinale. Ko sem skoraj izenačila rezultat, sem bila zelo vesela, ker sem se zavedala, da imam veliko možnosti, da ga premagam. Z Žanom sta se uvrstila v superfinale MasterChefa in o zmagi je odločala sladica. Napetost je bila na vrhuncu, bilo pa vaju je lepo gledati, ko sta skupaj zapela in se bodrila. Kakšne spomine imaš na to zadnje kuhanje v šovu? Joj, kako je bilo lepo delati sladico! Tako sproščena sem bila, zame ni bilo niti malo napeto in mislim, da je tistih 90 minut minilo, kot da bi jih bilo 15. To pesem sva z Žanom ves dan pela v zakulisju in se mi je potem ves čas vrtel po glavi. Ne čudi me, da sva ga zapela še med kuhanjem.

icon-expand Superfinalista FOTO: POP TV

Žan je povedal, da ga spominjaš nanj v mladih letih: “Vidim, da uživa v kuhinji in vidim, da ima to iskrico v očeh in željo do kuhe.” Je zadel žebljico na glavico, kajne? Verjamem, da je bil Žan v mladih letih podoben meni. Se vidi, da ima zaradi kilometrine več izkušenj. Največja razlika je urejenost v kuhinji. Kar se je videlo tudi na moji obleki. To, da sem v kuhinji odštekana, seveda ne pomeni, da sem lahko umazana in da imam lahko neurejene površine. To je nekaj, na čemu moram najbolj delati. Tudi jaz se moram naučiti reda in discipline v tem mojem kaosu. Vajini zadnji sladici sta bili po besedah Karima Merdjadija “čudovita pika na i v tem finalu”. Na koncu je Žan dokazal svoj slaščičarski talent in tudi v odločilnem krogu ohranil vodstvo. Ali sta te njegova sladica in njegova zmaga presenetili? Ne, vse skupaj me ni ravno presenetilo. Vedela sem, da je Žan dober kuhar, nisem pa vedela, kako zelo dober. Res sem bila prepričana, da ga bom premagala s sladico. Ampak sem se zmotila. Žan je ob osvojeni zmagi zajokal. Kaj si mu povedala takrat ali morda v zakulisju po koncu snemanja? Žanu sem seveda čestitala za osvojen pokal. Dogovorila sva se, da morava nujno v kratkem kaj skupaj zakuhati. Dala sva si roko in priznala drug drugemu, da sva se borila do konca. Si tudi sama potočila kakšno solzico? Malo pa sem res zajokala, ko se je končalo. Ne samo zaradi drugega mesta, ampak zaradi tega, ker je bilo konec ene poti, in hkrati začetek nove. Solzice so bile zaradi veselja. Pokala nisi odnesla na Obalo, ostal je v Ljubljani. Kako so novico o tem sprejeli tvoji najdražji? Moji domači so bili neizmerno ponosni name in pokal je na nek način šel z mano nazaj na Obalo.

icon-expand Konec ene poti in začetek nove ... FOTO: POP TV

Kakšne načrte imaš za prihodnost in kako boš izkoristila znanje in izkušnje, ki si jih pridobila v MasterChefu? Namen imam zaposliti se v restavraciji, kjer bi se učila še drugih stvari, še najbolj pa reda in discipline, tako kot je v profesionalnih kuhinjah. Tam bi se učila in čez kakšno leto bi odprla svojo restavracijo. Za konec in hkrati nov začetek, MasterChef Slovenija bo dobil nadaljevanje. Kaj bi na podlagi svojih izkušenj svetovala vsem tekmovalcem, ki se borijo za nov pokal, ali pa samo razmišljajo o prijavi? Prijavite se! Je nekaj najbolj napornega in utrujajočega, ampak ti na koncu da tako veselje in zadovoljstvo. Če imate radi kuhanje vsaj pol toliko kot jaz, je to za vas!