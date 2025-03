Kaja Naveršnik z nebes na Pohorju v MasterChefa

Nova sezona MasterChefa Slovenija bo postregla z odličnimi masterclass oddajami, ki so za tekmovalce enkratna priložnost za učenje. Znanje jim bodo predajali sodniki, v goste pa prihajajo tudi vrhunski chefi. Kar štirje se ponašajo z Michelinovo zvezdico, zato se obeta kulinarična poslastica tudi za navdušence pred televizijskimi zasloni.

Kaja Naveršnik iz Šmartnega na Pohorju je po izobrazbi organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu. Pridobljeno znanje bo unovčila v MasterChefu Slovenija , saj bo ena izmed devetnajsterice tekmovalcev, ki se bodo že jutri pomerili za predpasnike nove sezone. Kaja: " Šola, ki sem jo obiskovala, temelji na praktičnem učenju, povezovanju teorije z realnimi izzivi v gostinstvu in turizmu ter razvoju kreativnosti. Vse to so veščine, ki mi lahko pomagajo v MasterChef tekmovanju. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor vključuje veliko praktičnega dela v profesionalnih kuhinjah v sodelovanju z vrhunskimi kuharji. To pomeni, da sem že s strani šole navajena delati pod pritiskom, hitro in učinkovito, kar je v MasterChefu zelo pomembno. "

Prvič se je srečala s kuhalnico, ko je kuhala z babico. Spomini na njuna druženja so nepozabni. Kaja: "Prvi spomini so na rezanje zelenjave za šopsko solato in seveda pospravljanje kuhinje. Spomini so krasni, iskreni in pristni. Čeprav je rezanje zelenjave trajalo precej dlje, kot če bi babica to počela sama, sem res srečna, da sem že takrat lahko pomagala. Stara sem bila okoli 5 let in še danes najraje kuham z različno zelenjavo."

Resneje je začela s kuhanjem, ko se je zaljubila in preselila k fantu na turistično kmetijo. Kaja: "Fantova družina se že 43 let ukvarja z dopolnilno dejavnostjo turizma na kmetiji. Zgodbo sta začela njegova babica in dedek, ki sta v tistih časih pogumno odprla hišo za goste. Danes sva pa midva že tretja generacija družine Štern, ki ustvarja in nadgrajuje ponudbo turistične kmetije. Naša primarna dejavnost so družinska kosila za večje in manjše skupinice, kjer jim postrežemo s pohorsko domačo hrano. Imamo tudi tri družinske sobe, ki vabijo družine ali pare, da doživijo življenje na kmetiji in se sprostijo v nebesih na Pohorju."