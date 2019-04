Kakšna smola! Bili so najboljši, a so izpadli

Sodniki so tekmovalce MasterChefa Slovenija prvič razdelili v skupine. Vsaka je morala v kuharski štafeti skuhati mesno jed. Najpočasnješa skupina, ki jo je vodil Bojan Bešter, je avtomatično izpadla. S tem so se težko sprijaznili, saj so skuhali najboljšo jed.

Sodniki so se za novo kuharsko preizkušnjo v MasterChefu Slovenija oblekli v trenirke. V tekmovalcih so želeli prebuditi ekipni duh, kajti prvi izziv skupin je bila kuharska štafeta. Bojan Bešter, Sanja Sirk in Lučka Kotnik so postali vodje, saj imajo že vsi izkušnje na tem področju. Lučki so se pridružili modri Tomaž Zevnik, Nastja Novak, Mateja Ulaga in Klemen Orter. Člani Lučkine rdeče ekipe so postali Andrej Težak - Tešky, Tina Hrastnik, Maj Janežič in Špela Golob. V Borisovi zeleni ekipi pa so kuhali Klemen Lampič, Jadranka Baraga, Anže Kuplenik in Sandra Salihović.

Vsaka skupina je morala pripraviti tri identične krožnike piščančje obare. Klemen Orter se je spomnil, da je Sanja s prav takšno jedjo slavila v prvi oddaji, a je ta ostala previdna in je kuhanje znane jedi vseeno dojemala kot izziv. Lučka se je bala, ker je jed vključevala meso, ki ga ne je že tri leta, a se je žrtvovala za skupino in je jed poizkusila. Lučka: "Danes moramo zmagati, ta žrtev mora nekaj pomeniti."

Ker so samo vodje poizkusili jed, so se morali izkazati v tem, da so navodila predali svoji ekipi in določiti, kako si bodo tekmovalci podajali štafeto. Prvi korak je bil razkosavanje piščanca, drugi, najbolj zahteven je bil priprava zelenjave, jetrnih žličnikov in zalivanje obare, tretji pečenje piščanca in priprava zdrobovih žličnikov, četrti korak pa pečenje bedra in priprava prežganja za obaro. Vsak vodja je moral v zadnjem koraku zaključiti krožnik. Tekmovalci so imeli na voljo 75 minut.

Sanja je premišljeno dajala navodila članom svoje skupine. Maj iz Lučkine skupine se je že takoj na začetku urezal. Pričakovala je, da bo vseeno nadaljeval z delom, in tudi je. Tudi Klemen Lampič iz Sanjine ekipe se je prav tako urezal, a si je takoj nadel rokavico in nadaljeval z delom, s čimer si je prislužil Sanjino pohvalo. Bil je tudi prvi, ki je končal z delom.

Bojan je potrpežljivo čakal, ko je Tomaž natančno, a počasi razkosaval piščanca. Celo dopovedoval mu je, naj se sprosti, saj ni hotel, da bi se urezal. Klemen Orter in Nastja, ki sta bila v zeleni skupini, nista bila tako zelo potrpežljiva, le Mateja je zagovarjala Tomaža.

Sanja je še naprej dobro vodila ekipo, računala je na "zlatega fanta" Anžeta, da bo rešil najzahtevnejši drugi krog. Tudi on je bil izjemno zadovoljen z njenim vodenjem. Bojan pa je medtem miril Klemna Orterja, ki je začel priganjati Tomaža. Bojan: "Ne paničarimo, panika nas bo pokončala." Tomaž je po opravljeni nalogi povedal: "Jaz sem bil ponosen na svoje delo. Moraš biti ponosen na to, kar delaš, ker drugače samega sebe zaničuješ."

Andrej je bil med kuhanjem zmeden, saj je pogrešal Lučkinina navodila. Bine je ocenil, da se je vodja rdeče skupine povsem izgubila. Sanja je za razliko od nje imela vse pod kontrolo in je prva dočakala tretjo menjavo. Bojan je računal na Nastjo, da bo nadoknadila zamujene minute. Ko so izvedeli, da bo šla najpočasnejša skupina naravnost v izločanje, se je povsem izgubil v recepturi.

Andrej je nato naletel na mesno oviro. Že 25 let je vegetarijanec, a se je moral lotiti priprave jetrnih žličnikov. Slednje mu je tudi uspelo, a je bila izkušnja zanj precej mučna. Tudi Mateji ni bilo prav, da je morala kuhati z mesom. Povedala je, da je enkrat, ko ga je peljala svoji mami, bruhala. Klemen je pričakoval, da ekipe ne bo pustila na cedilu, enako je od nje pričakoval Bojan, in res se je žrtvovala. Mateja: "Res jih ima čisto preveč rada, da bi nedolžne ljudi, da bi jim onesposobila tekmovanje." Bojan jo je pohvalil, cenil je njeno borbenost in požrtvovalnost.

Lučka je proti koncu izziva začela glasno priganjati Špelo in rdeča ekipa je kar naenkrat prišla v vodstvo. Tudi Bojan je postal glasen, ker si ni želel avtomatične izločitve. Stopil je na pult, da bi imel boljši pregled nad dogajanjem. Vodje so nato morali sestaviti krožnik in prvi je uspelo Lučki. Druga je bila Sanja, kar je pomenilo, da je Bojanova zelena skupina avtomatično izpadla. Žal mu je bilo, ker je sotekmovalce pustil na cedilu, in počutil se je krivega za neuspeh.

Sanja je bila povsem na trnih. Na krožnikih njene modre skupine so bili surovi jetrni žličniki, manjkal je peteršilj, juhica pa ni bila dovolj zgoščena. Vse ostalo je bilo lepo pripravljeno, zato je imel krožnik kar nekaj plusov. Nato so prišli na vrsto Lučkini rdeči. Bine je pohvalil njihovo hitrost in natančnost, je pa bila juhica brez okusa, kar bi, kot je povedal, morala rešiti Lučka. A izkazalo se je, da so Bojanovi zeleni pripravili najboljšo obaro. Če ne bi bili tako počasni, bi po vsej verjetnosti pristali na balkonu, kar je Nastjo strašno prizadelo in je zajokala.

Sodniki so ocenili, da si varnost zaslužijo rdeči, torej Lučkina ekipa, nad čemer so bili povsem navdušeni. Ostali tekmovalci se bodo jutri borili za obstanek v šovu. Bitka bo še posebej čustvena za Jadranko in Anžeta. Zakaj, boste izvedeli ob 21. uri na POP TV, oddajo pa si lahko že zdaj ogledate na VOYO.