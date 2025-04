Kaos v legendarnem izzivu je bolje obvladala modra skupina

Dve skupini sta morali v zahtevnem izzivu telefončki pripraviti jed po receptu sodnikov. Kuhanje se je bolje izšlo za modre, ki jih je vodila Anamarija Truden. Poleg nje so varni še Dan Prohart, Tadej Ladinek, Davida Pogorevc Hafner, Barbara Ribič in Natalija Sebanc.

Telefončki

Luka Jezeršek in Karim Merdjadi sta tekmovalce pozdravila na prav posebnem izzivu skupin, telefončki. Luka: "Verjetno vsi vemo, kaj se običajno zgodi v tej igri. Zadnji v vrsti ponavadi pove vse narobe, v našem primeru pa skuha narobe." Karim je pojasnil, da bodo tekmovalci jed pripravili po receptu, ki si ga bodo predajali od ust do ust. Rdečo skupino so sestavljali Jure Kirbiš, Barbara Poljanec, Matic Maček, Martina Trgovec, Miša Koplova in Pia Pajnič, modro pa Dan Prohart, Tadej Ladinek, Anamarija Truden, Davida Pogorevc Hafner, Barbara Ribič in Natalija Sebanc. Modri so za vodjo določili Anamarijo, rdeči pa Jureta, ki sta si lahko edina ogledala jed.

Dve vodji, dve taktiki

Jed, ki sta jo morali pripraviti skupini, je bila sestavljena iz lososa, soparjenega v blitvi, krompirjevih kroglic v ribji masleni omaki, pečenega korenja s timijanom, peteršiljevega olja, okisane kolerabe in praženih lešnikov. Anamarija in Jure sta dobila recept in v desetih minutah sta si morala čim bolje zapomniti vse sestavine in korake. Določiti sta morala tudi vrstni red, po katerem si bodo člani njunih skupin predajali informacije in tudi kuhali. Vsaka menjava je trajala 15 minut, kuhanje v celoti pa 90 minut. Prva menjava je pripadala vodjema. Jure je takoj sestavil krožnik, da bi si lahko člani njegove skupine predstavljali, kako naj bi izgledal. Anamarija je ubrala drugačno taktiko, pripravila in odmerila je vse sestavine. Vodji sta nato šla v telefonsko govorilnico, za kuharski postaji sta prišli Miša za rdečo skupino in Barbara Ribič za modro skupino. Vsaka tekmovalka se je lotila drugačne komponente, zapomniti sta si morali tudi čim več informacij, da bi jih predali svojima naslednikoma.

Rdečim se zalomi

Vodji sta ob naslednji menjavi šla v posebno sobo, v kateri sta lahko spremljala dogajanje. V kuhinjo sta prišla Natalija za modro skupino, Matic za rdeče. Slednji je naredil napako, ker je korenček olupil in odstranil zelenje, nato je lososa zavil še v surovo blitvo. Modra skupina do tistega trenutka ni naredila niti ene napake. 15 minut se je izteklo in v kuhinjo sta prišla Dan za modro skupino, Martina za rdeče. Natalija je Danu predala napačno informacijo o številu rezin kolerabe, a je Matic je slabo predal več informacij Martini, zato je rdeča skupina izgubila dragoceni čas pri nekaterih korakih. Poleg tega je povedal, da krožnik, ki ga je pripravil Jure, ni pomemben. Natalija je lepo vodila Dana in mu predajala informacije, tako da se je lahko lotil komponent po korakih. S kuhanjem sta nadaljevala Tadej za modro skupino, Pia za rdeče. Slednja je ugotavljala, da do nje prihajajo okrnjene informacije, je pa modro ugotovila, da ima pripravljen krožnik namen. Dan je pozabil predati informacije glede lešnikov, a je nekaj komponent tudi rešil. Barbara Poljanec in Davida sta kuhanje zaključili s serviranjem, delali sta precej po občutku. Davida je šele po izteku časa na pultu zagledala lešnike, ki bi jih morala servirati.

Modri se bolje približajo originalu

Rdeča skupina je servirala vse komponente, a je bilo kolutov kolerabe premalo, krožnik pa se po izgledu ni približal originalu. Tekmovalci so peteršiljevo olje zmešali z omako, korenja pa niso začinili s timijanom. Karim je po okušanju povedal, da so se precej oddaljili od originala. Omenil je neblanširano blitvo, losos je imel kožo in je bil prepečen, krompir je bil surov, omaka je bila preveč zreducirana. Matic je priznal, da je bil šibka točka v skupini. Davida je jed zelo lepo servirala, pa čeprav se ni povsem približala originalu. Na krožniku so manjkali praženi lešniki in krivdo za to je prevzel Dan. File lososa je bil malce prevelik, premalo je bilo kolerabe in krompirja, korenje ni bilo prerezano. Omaka, ki jo je pripravil Tadej, je bila zelo okusna, krompir je bil maslen in dober, le korenje je bilo prepečeno. Karim je pohvalil predajanje informacij, pravilno pripravljeno blitvo in lososa, pohvalil je tudi omako, peteršiljevo olje in kolerabico. Karim: "Če potegnem črto, vaše kuhanje se odraža tudi na vašem krožniku." Pohvalil je tudi Davido, ki je skoraj identično servirala jed, težava je bila le v manjkajoči komponenti.