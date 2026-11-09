Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
MasterChef Slovenija

Karim Merdjadi bo napovedal resen pogovor s tekmovalci

Velenje, 09. 11. 2026 16.28 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Peterico najboljših kuharjev sezone čaka zahteven izziv. Sodniki bodo zanje izbrali sestavine, s katerimi se še niso zares izkazali. Iz njih bodo morali pripraviti vrhunsko glavno jed. Kdo bo svojo pomanjkljivost spremenil v prednost?

Prejšnji teden so se Anna Masieievska, Tadej Oblak, Dominik Gajšek, Jure Brumen in Ajda Osta razveselili uvrstitve v najboljšo peterico sezone. Nocoj jih čaka zahteven izziv. Karim Merdjadi: "Zdaj vas čakajo priprave na finale in zato se moramo resno pogovoriti." Luka Jezeršek: "Leto za letom se ponavlja ista zgodba. Tekmovalcem uspe priti do finala in potem se ustavijo. Ujamejo se v past." Mojmir Šiftar: "Ta past je finalna glavna jed."

Peterica najboljših kuharjev sezone
Peterica najboljših kuharjev sezone
FOTO: POP TV

Peterico čaka posebna učna ura, nakar bodo prišli na vrsto, da se dokažejo. Karim: "V tej kuhinji vas opazujemo že od prvega dne. Videli smo, kje ste samozavestni in kje začnete dvomiti." Mojmir: "MasterChef mora razumeti okuse, obvladati tehnike in ne sme se ustrašiti niti ene same sestavine." Karim: "Vaša naloga bo, da svoje glavne jedi gradite okoli sestavin, ki smo vam jih izbrali." In to bodo prav sestavine, s katerimi se še niso zares izkazali.

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
masterchef slovenija 2026

Ajda je ob uspehu čutila olajšanje, veselje in žalost hkrati

24ur.com Zahteven izziv za prva mesta v najboljši deseterici
24ur.com Kdo se bo ujel v skrite zanke sladkega izziva?
24ur.com Trojica pred kuhanjem, ki bi bilo trd oreh tudi za profesionalce
Zadovoljna.si O usodi tekmovalcev bo tokrat odločal žreb
24ur.com Pare čaka test prepoznavanja sestavin, ki bo tokrat še bolj zahteven
24ur.com Žive figure in visoka pričakovanja
24ur.com Sodnike čaka veliko presenečenje
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
zadovoljna
Portal
Hči Brucea Willisa pokazala grozljive komentarje, ki jih prejema
Niste visoke? Ta model plašča vas bo optično podaljšal
Niste visoke? Ta model plašča vas bo optično podaljšal
Preprost test za srečen zakon: odgovorite na eno vprašanje
Preprost test za srečen zakon: odgovorite na eno vprašanje
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
vizita
Portal
Pri 93 letih ima preprosto navado, ki ji pomaga ohranjati vitalnost
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
cekin
Portal
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Šok, ki ga doživi vse več zaposlenih
Šok, ki ga doživi vse več zaposlenih
Ekonomist Jože Sambt: Brez podaljševanja delovne dobe bo pokojninski sistem težko vzdržen
Ekonomist Jože Sambt: Brez podaljševanja delovne dobe bo pokojninski sistem težko vzdržen
moskisvet
Portal
Bruce Willis vse bolj nemočen: Njegov svet se počasi podira
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
Milijonarka možu odmerja žepnino: Ljudje ga označujejo za poraženca
Milijonarka možu odmerja žepnino: Ljudje ga označujejo za poraženca
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
dominvrt
Portal
Ko vrt preseneti: Med radičem zrasel pravi mali gobji gozdiček
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Prva adventna nedelja bo kmalu tu. Pripravite dom za praznovanje
Prva adventna nedelja bo kmalu tu. Pripravite dom za praznovanje
Na tem mestu perila nikar ne sušite
Na tem mestu perila nikar ne sušite
okusno
Portal
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Cvetača je veliko več kot priloga: 5 odličnih načinov, kako jo spremeniti v glavno jed
Cvetača je veliko več kot priloga: 5 odličnih načinov, kako jo spremeniti v glavno jed
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
voyo
Portal
Brez konca
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022