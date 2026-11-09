Karim Merdjadi bo napovedal resen pogovor s tekmovalci

Prejšnji teden so se Anna Masieievska, Tadej Oblak, Dominik Gajšek, Jure Brumen in Ajda Osta razveselili uvrstitve v najboljšo peterico sezone. Nocoj jih čaka zahteven izziv. Karim Merdjadi: "Zdaj vas čakajo priprave na finale in zato se moramo resno pogovoriti." Luka Jezeršek: "Leto za letom se ponavlja ista zgodba. Tekmovalcem uspe priti do finala in potem se ustavijo. Ujamejo se v past." Mojmir Šiftar: "Ta past je finalna glavna jed."

Peterica najboljših kuharjev sezone FOTO: POP TV

Peterico čaka posebna učna ura, nakar bodo prišli na vrsto, da se dokažejo. Karim: "V tej kuhinji vas opazujemo že od prvega dne. Videli smo, kje ste samozavestni in kje začnete dvomiti." Mojmir: "MasterChef mora razumeti okuse, obvladati tehnike in ne sme se ustrašiti niti ene same sestavine." Karim: "Vaša naloga bo, da svoje glavne jedi gradite okoli sestavin, ki smo vam jih izbrali." In to bodo prav sestavine, s katerimi se še niso zares izkazali.