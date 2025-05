Karim Merdjadi je na zadnjem MasterClassu sezone ukradel šov

Zadnji MasterClass sezone je bil zelo poučen, pa tudi zelo zabaven. Za to je še posebej poskrbel Karim Merdjadi, ki je med pripravo sladice dodobra nasmejal tekmovalce. Vsi sodniki pa so, kot vedno, navdušili s svojimi jedmi.

Zadnji MasterClass sezone

Sodniki so za tekmovalce pripravili prav poseben zadnji MasterClass sezone. Karim Merdjadi: "Do sedaj smo vam pokazali ogromno znanja, tehnik in trikov. Upamo, da ste si veliko zapomnili, in še več odnesli." Mojmir Šiftar: "Zdaj pa je čas, da stopimo v vaše čevlje. Danes vam bomo pokazali, kako bi se mi trije na vašem mestu lotili MasterChef izzivov." Luka Jezeršek: "Izbrali smo tri jedi in to treh tekmovalcev. Vsak od nas bo iz enakih sestavin pod enakimi pogoji in v enakem časovnem okvirju ustvaril svojo jed." Karim: "Pokazali vam bomo, kako pristopiti k izzivu, od prvega trenutka, ko izveste, s čim imate opravka, do zadnjega trenutka, ko jed postavite na krožnik."

Luka prebije led

Luka Jezeršek je stopil v čevlje Jureta Kirbiša. Izbral je jed, ki jo je tekmovalec pripravljal za Rebeko Dremelj. To so bile testenine s piščancem, gobami in skuto, poleg teh pa omaka, por in popečene bučke. Skupaj sta nabrala sestavine, v čemer je Jure užival, nato je sodnik demonstriral, kaj bi naredil na njegovem mestu. Takoj na začetku je nekaj sestavin pospravil, saj jih je bilo preveč, iskat pa je šel suhe jurčke. Slednje je takoj zmiksal in si že predstavljal, kako bo jed videti na krožniku. Pripravil je testo za testenine, in sicer si je delo olajšal s pomočjo mikserja. Piščančje fileje je potopil v osnovo, nato se je lotil popekanja jurčkov in mletja piščančjega mesa. Pripravil je nadev za testenine in z njim pripravil raviole, ki jih je skuhal v osnovi. Pripravil je tudi preliv za solato, ki jo je postregel poleg raviolov in popečenih jurčkov, vse skupaj pa je prelil z malce omake. Tekmovalcem je na koncu svetoval, naj po načelu 'manj je več' pripravijo jed iz manj sestavin in naj eno sestavino poskušajo pripraviti na različne načine.

'Tudi vi greste lahko na balkon'

Mojmir Šiftar je stopil v čevlje Barbare Ribič, ki je na na enem izmed izzivov pripravila bučne njoke in file brancina. Jed je bila okusna, a bi jo lahko z več znanja nadgradila. Sodnik je želel pokazati, kako lahko maksimalno izkoristi sestavino, v tem primeru bučo. Njegov načrt je tako vključeval pire, pečeno bučo in solato iz buče, poleg teh je nameraval pripraviti čips iz kože brancina, soparjen file na zeliščih in masleno ribjo omako z limono. Za svojo jed je nabral še nekaj sestavin, pa tudi pripomočkov za pripravo. Za serviranje je pripravil dva krožnika, kar je svetoval tudi tekmovalcem. Miša Koplova je Mojmirja po okušanju nasmejala: "Tudi vi greste lahko na balkon."

Miša Mojmirju: Tudi vi greste lahko na balkon.

Zabavno in poučno s Karimom

Karim Merdjadi je stopil v čevlje Natalije Sebanc, ki je na enem izmed izzivov pripravljala pomarančno pito z meringo. Iz enakih sestavin je pripravil popolnoma novo sladico. Za začetek je nekaj sestavin izločil, nameraval pa je maksimalno izkoristiti razširjen osnovni asortiman. V svoj načrt je vključil biskvit cigare, pomarančni sladoled, pomarančni reliše, meringo in kandirano pomarančo. Pohitel je po sestavine in pripomočke, nato pa se je lotil priprave biskvita. Nadaljeval je s sladoledom in se medtem šalil, če tudi med njihovimi izzivi čas teče tako hitro. Poleg kandirane pomarančne lupinice je pripravil še karamelo, kar je moral ponoviti zaradi priprave velikega števila komponent. Karim: "Ko misliš, da ti je hudo, moraš vedeti, da je lahko še hujše." V nekem trenutku pa je ugotovil, da ima vse pod kontrolo in da ima čas, da se malce nasloni na kuharsko postajo. Ko je biskvit oblikoval in ohladil, je začel s serviranjem. Jure je bil navdušen: "Osnovni asortiman, pomaranča, pa 60 minut. Mene bi po moje lahko za en teden zaprli v slaščičarno, pa ne bi take sladice naredil."

Učenja je konec