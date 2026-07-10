Karim Merdjadi: MasterChef je primeren za vse

Še malo in znova se bodo prižgali štedilniki in brusili noži, vrača se namreč MasterChef Slovenija, ena najbolj priljubljenih kulinaričnih oddaj pri nas, ki še vedno prijazno vabi vse ljubiteljske kuharje. Sodnik v šovu MasterChef Slovenija Karim Merdjadi namreč pravi, da je to kulinarično tekmovanje enostavno primerno za vse.

Za prijavo je najpomembnejše le eno, da v bodočih tekmovalcih gori ljubezen do kuhanja. Sodnik priljubljenega resničnostnega šova in vodja kastinga namreč poudarjata, da začetna trema pred kamerami običajno izgine že po prvih dveh kuhanjih. "Si predvsem želimo nekoga, ki rad kuha. Mami, ki rada kuha za svoje otroke in družino, babi, ki pripravlja domače slastne jedi za svoje vnuke, in pa mogoče študente, ki si namesto naročevanja na študentske bone skuhajo a la carte meni doma," je dejala vodja kastinga MasterChef Slovenija Liza Zajc.

"Jaz bi si pa vseeno želel mogoče, v narekovajih, tudi kakšnega starejšega, ker vemo, da starejši doma veliko kuhajo, imajo ogromno znanja, mogoče niso toliko tehnično spretni, ampak to se lahko tudi pri nas naučijo, znajo pa ogromno pokazati, kar se tiče neke domačnosti in pa okusov. Tako da jaz menim, da je MasterChef kot samo to kulinarično tekmovanje primerno za vse," je dejal sodnik v šovu MasterChef Slovenija Karim Merdjadi.