Karim Merdjadi: Najslajša je tista jed, ki nekomu spremeni življenje

Deseterica najboljših se bo pomerila na predzadnjem boju za imuniteto. Karim Merdjadi : " Ena prava odločitev vas lahko že danes približa vrhu. " Prvi znački sta si priborila Tadej Oblak in Tanja Rajar , a sta se od njiju že poslovila. Tadej ni želel dostaviti slabega ribjega krožnika, Tanja pa je na izločitvenem testu prejšnjega tedna po nesreči presolila rižoto, zato je prav tako izkoristila prigarani adut.

Tekmovalce bo do imunitete znova vodila trnova pot. Tokrat bodo izbirali med dvema popolnima krožnikoma finalistov, ki jima je oddaja MasterChef spremenila življenje. Karim: "Vsako sezono mi trije poskusimo ogromno jedi. Naša mnenja se včasih razlikujejo, pri eni stvari pa se vedno strinjamo. Najslajša je tista jed, ki nekomu spremeni življenje." Kateri jedi so izbrali sodniki, za katero izmed njiju se bodo odločili tekmovalci in kdo si bo priboril značko?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.